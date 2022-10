Albert Wiederspiel: "Eine bessere Werbung für das Kino und das gemeinsame Geschichten erleben kann es doch eigentlich nicht geben"

477 Gäste aus 31 Ländern wie die Filmemacher aus der Ukraine, die beim Molodist Kyiv International Film Festival im Alabama Kino zu Gast waren und ihren nationalen Kurz- und Langfilmwettbewerb in Hamburg ausrichteten, die Regisseure Santiago Mitre, Ruth Mader, Ruben Östlund, Gunnar Vikene, Ulrich Seidl, Fatih Akin, Aelrun Goette, Lukas Dhont, Emmanuelle Nicot, Lisa Akoka, Daniel Goldhaber, Anaïs Barbeau-Lavalette, Joya Thome sowie die Schauspieler Angeliki Papoulia, Zar Amir-Ebrahimi, Vita Smachelyuk, Merve Dizdar, Rosalie Thomass, Ursina Lardi, Sunnyi Melles, Fritzi Haberlandt, Iris Berben, Mala Emde, Jonas Dassler, Emilio Sakraya, Lars Eidinger und Stefan Kurt waren beim Filmfest Hamburg zu Gast, dessen 30. Ausgabe mit der Preisverleihung und Maryam Touzanis Das Blau des Kaftans" ihren Abschluss fand.

Wie es in einer Abschlussmitteilung des Festivals heißt, konnten in den zehn Festivaltagen 41.500 Besucher registriert werden; das seien "nur 7,8 Prozent weniger als im präpandemischen Festivaljahr 2019".

Entsprechend positiv fällt das Fazit von Festivalleiter Albert Wiederspiel aus: "Zehn Tage lang Filme auf der großen Leinwand mit filmbegeisterten Menschen in einem Raum: Eine bessere Werbung für das Kino und das gemeinsame Geschichten erleben kann es doch eigentlich nicht geben. Wir danken unserem Publikum von ganzem Herzen über diese Begeisterung und freuen uns über diese guten Zahlen in einer insgesamt immer noch äußerst angespannten Situation."

Bei der Preisverleihung am Samstagabend ging der mit 5.000 Euro dotierte NDR-Nachwuchspreis an die Regisseurin Emmanuelle Nicot für ihren Film "Dalva", der Preis Der Politische Film der Friedrich-Ebert-Stiftung wurde an den Regisseur Daniel Goldhaber für seinen Film "How To Blow Up A Pipeline" vergeben, mit dem Arthouse Cinema Award, den der Internationale Verband der Filmkunsttheater (CICAE) vergibt, wurde Lukas Dhonts belgische Oscareinreichung "Close" ausgezeichnet.

Der Preis der Filmkritik ging an Cristian Mungius "R.M.N."; eine Lobende Erwähnung vergab die Jury hier an Wissam Charafs "Dirty Difficult Dangerous". Das Publikum des Filmfest Hamburg kürte Michael Goorjians "Amerikatsi" zu seinem Favoriten.

Tags zuvor waren bereits die Hamburger Produzentenpreis vergeben worden. In der Kategorie "Deutsche Kinoproduktion" wurden die Produzenten Tobias Walker und Philipp Worm (Walker + Worm Film) für Aus meiner Haut" ausgezeichnet, in der Kategorie "Internationale Kino-Koproduktionen" die Produzenten Michael Reuter, Saar Yogev und Naomi Levari für Victim" sowie in der Kategorie "Deutsche Fernsehproduktionen" Produzent Christian Popp (Producers at Work) für "Das Wunder von Kapstadt". Ein Sonderpreis für serielle Formate ging an Produzent Christian Beetz (gebrüder beetz filmproduktion) für "Reeperbahn Spezialeinheit FD65").

Schon am 5. Oktober war mit Christophe Barratiers "Geheimnisvolle Sommer" der Gewinner des Michel Filmpreises gekürt worden.

Die Verleihung des Douglas Sirk Preises an Ulrich Seidl aufgrund der gegen ihn gerichteten Vorwürfe bzgl. der Bedingungen am Set seines Films Sparta" ausgesetzt worden.