Kinocharts Deutschland: Das strahlende Lächeln

Was für ein furioses Wochenende für den Horrorfilm Smile - Siehst du es auch?". Die Schule der magischen Tiere 2" ist zwar weiterhin der überzeugende meistgesehene Film in den deutschen Kinos, aber weil sich das offizielle Ranking der Charts auf die Einspielzahlen bezieht, konnte sich der Schocker, der um 100 Prozent zulegte, die Spitzenposition erkämpfen. Bei 220.000 verkauften Tickets kam der Überraschungsfilm, der auch in den USA überragend überperformt, auf 2,0 Mio. Euro Umsatz. Am ersten Wochenende waren es noch "nur" 110.000 Besucher und 1,0 Mio. Euro Kasse (und Platz vier) gewesen. Gesamt schlagen für den Horrorhit nunmehr knapp 400.000 Besuche zu Buche.

Aber auch die Zahlen von "Die Schule der magischen Tiere 2" sind unverändert nicht von schlechten Eltern. Am zweiten Wochenende lockte der Publikumsliebling weitere 250.000 Fans an, mit denen ein Einspiel von 1,85 Mio. Euro erzielt werden konnte. Gesamt hält der Familienhit von Sven Unterwaldt nach dem zweiten Wochenende bereits bei mehr als 900.000 Zuschauern. Der erste Teil hatte vor einem Jahr zum gleichen Zeitpunkt knapp 700.000 Besucher gezählt. Platz drei geht an den beständigen Ticket ins Paradies", der ein viertes Wochenende mit 95.000 Kinogängern und 900.000 Euro Einspiel verzeichnete und gesamt bei 850.000 Ticketverkäufen steht. Die Besuchermillion ist zum Greifen nah, für Hauptdarstellerin Julia Roberts wäre es seit Pretty Woman" vor 32 Jahren der 21. Millionenhit in den deutschen Kinos. Avatar - Aufbruch nach Pandora" beschließt sein drittes Wochenende mit 55.000 gelösten Eintrittskarten, die für ein Einspiel von 650.000 Euro sorgten. Und Tausend Zeilen" holt sich erneut Platz fünf mit 45.000 Besuchern und 385.000 Euro Boxoffice.

Neustarts gab es auch, aber eine große Rolle spielten sie nicht. The Woman King" schnitt am besten ab mit Platz zehn bei 22.000 Zuschauern und 210.000 Euro Kasse in 284 Kinos. Direkt dahinter startete In einem Land, das es nicht mehr gibt" von Aelrun Goette, der in 200 Kinos auf 20.500 Besuche und 185.000 Euro Umsatz kam.

Weiterhin gut dabei ist Mittagsstunde" von Lars Jessen, der am dritten Wochenende knapp 25.000 Ticketverkäufe und ein Einspiel von 225.000 Euro verzeichnen konnte und sich damit auf Platz neun platzierte. Platz 17 gehörte Guglhupfgeschwader", der es am zehnten Wochenende auf 8250 Zuschauer und 75.000 Euro Kasse brachte; direkt dahinter holte sich Die Känguru-Verschwörung" bei knapp 9000 verkauften Tickets ein Boxoffice von 75.000 Euro am siebten Wochenende.

Gesamt kamen die Filme der Top 20 ohne einzigen wirklich nennenswerten Neustart auf beachtliche 910.000 Ticketverkäufe und einen Umsatz von etwas mehr als acht Mio. Euro.