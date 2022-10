KINOCHARTS USA: Dauerlächeln

Die US-Kinos haben ihren ersten veritablen Herbsthit - auch wenn es keiner der vor der Saison anvisierten Studiotitel ist, sondern ein Horrorfilm, der zwar keine Stars, dafür die nötige Qualität hat: Smile - Siehst du es auch?" beherrscht die Charts nach Belieben und weist die vermeintlich großen Filme in ihre Schranken. Nach dem starken Start vor einer Woche baute der Paramount-Titel, der zeitweise als reiner Streamingtitel für Paramount+ gehandelt worden war, am zweiten Wochenende gerade einmal 25 Prozent ab und kam auf 16,8 Mio. Dollar. Gesamt schlagen für den bereits jetzt zweiterfolgreichsten Titel der Herbstsaison, entstanden für überschaubare 17 Mio. Dollar, 49 Mio. Dollar zu Buche.

Platz zwei ging an den an das Familienpublikum adressierten Neustart Lyle - Mein Freund, das Krokodil", der in 4350 Kinos mit einem Einspiel von etwa 13 Mio. Dollar recht deutlich hinter den Erwartungen zurückblieb. Damit aber immer noch besser abschnitt als der neue Film von David O Russell, der mit Stars gespickte und nach US-Angaben um die 90 Mio. Dollar teure Amsterdam", der es in 3005 Kinos lediglich auf 6,9 Mio. Dollar brachte - trotz Namen wie Christian Bale, Margot Robbie und John David Washington in den Hauptrollen.

Der noch erfolgreichste Film des US-Kinoherbstes, The Woman King", holte sich am vierten Wochenende 5,1 Mio. Dollar und erhöhte sein Gesamteinspiel damit auf 54 Mio. Dollar. Die Top fünf komplettiert Don't Worry Darling", der am dritten Wochenende nur noch auf 3,5 Mio. Dollar Boxoffice kam und gesamt 38,5 Mio. Dollar Einspiel für sich reklamieren kann.

Cannes-Gewinner Triangle of Sadness" startet in zehn Kinos mit 230.000 Dollar Umsatz und einem starken Schnitt von 23.000 Dollar pro Kino. Tár", für den Cate Blanchett in Venedig die Coppa Volpi als beste Schauspielerin gewann, startete in vier Kinos mit 150.000 Dollar Umsatz - das bedeutet einen Kopienschnitt von 37.500 Dollar.