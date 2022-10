7 Fragen an ... Schauspielerin Mala Emde

Unter den jungen Schauspielerinnen ist Mala Emde eine absolute Ausnahmeerscheinung - Filme mit ihr sind stets ein Ereignis. Ab 10. Oktober ist sie auf WarnerTV Comedy in der Fernsehpreis-prämierten Serie "Oh Hell" zu sehen.

Wie sind Sie zum TV/Film gekommen?

Als Kind wusste ich schon, dass ich unbedingt zum Film möchte und habe meinen Eltern so lange in den Ohren gelegen, bis sie nachgeben mussten. Es kam der erste Drehtag und mein erster Filmsatz war "Ich hab' meine Mutter gefragt, warum Du aus der Scheide blutest. Sie sagt, Du kriegst jetzt Busen." Also ich sag mal: Augen auf bei der Berufswahl.

An welche Erfahrung mit der Branche erinnern Sie sich besonders gern?

Vor vier Wochen war ich mit Aus meiner Haut" bei den Filmfestspielen in Venedig: Meine Kolleg:innen sahen unverschämt gut aus, der Film wurde in den schönsten Kinos der Welt gezeigt und dann fährst Du mit einem Boot zur Filmpremiere - besser geht's nicht.

Was hat Sie zuletzt besonders geärgert?

Dass es in unserer Branche immer noch einen großen Unterschied macht, ob Du eine Frau oder ein Mann bist. Wir sind auf einem guten Weg, der aber auch noch ein langer ist. Selbst beim Deutschen Fernsehpreis, wo wir gerade mit "Oh Hell" in der Kategorie "Beste Comedy" gewonnen haben, waren deutlich mehr Männer nominiert als Frauen. Und es ärgert mich einfach, dass Gleichberechtigung immer noch keine Selbstverständlichkeit ist.

Der wichtigste Film in Ihrem Leben?

Mit Bibi Blocksberg" hat alles angefangen, deswegen wollte ich Schauspielerin werden. Dann Fish Tank" von Andrea Arnold. Sie hat mir die Welt des Arthouse-Kinos eröffnet. Ich wollte anspruchsvolle Dramen machen, um in der Branche ernstgenommen zu werden. Dann kam Frances Ha" mit Greta Gerwig. Warum auch einer, wenn es drei sein können?

Was ist Ihr prägendes TV-Erlebnis?

Für mich haben "Frances Ha" und dann Fleabag" von Phoebe Waller-Bridge eine Veränderung in meiner Laufbahn markiert. Weil ich da gesehen habe, dass man Themen, die einen wirklich umtreiben, auf eine so humorvolle Weise erzählen kann. Und dadurch habe ich große Lust bekommen, durch das Medium Comedy etwas zu erzählen und mich auch in meiner schauspielerischen Laufbahn weiterzuentwickeln.

Ihre momentane Film/TV-Empfehlung?

Ganz aktuell natürlich unsere Serie "Oh Hell", die ab 10. Oktober auf WarnerTV Comedy läuft. Und im Kino immer noch Corsage" von Marie Kreutzer mit Vicky Krieps. Der ist einfach unfassbar großartig.

Was würden Sie im Kino-/Film-/TV-Markt gern ändern?

Ich benutze jetzt so ein inflationär genutztes Wort: Vielfalt. Oder anders: Ich würde gern verhindern, dass wir Kunst machen, die von Algorithmen bestimmt ist - sowohl bei der Auswahl, wer mitwirkt, als auch wie Filme und Serien heutzutage produziert werden. Ich möchte gern Filme machen, die uns aufreiben und nicht, die uns in unseren Sehgewohnheiten befriedigen, sondern uns aufrütteln. Ich will Filme machen, deren Prämisse schon eine Herausforderung ist.