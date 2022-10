"One in a Million" begeistert zum Auftakt der Schulkinowochen Berlin

Mit Joya Thomes "One in a Million" sind heute im Filmtheater am Friedrichshain die 19. Schulkinowochen Berlin eröffnet worden. Im Anschluss an die Vorführung sprachen Thome, Ko-Autorin und Kamerafrau Lydia Richter, Editor Jamin Benazzouz und Produzentin Katharina Bergfeld mit mehr als 200 Schülern über die Entstehung des Films, der in Deutschland und den USA gedreht wurde, und beantworteten Fragen aus dem Publikum.

Protagonistinnen in "One in a Million" sind die US-Turnerin und -YouTuberin Whitney Bierken und einer ihrer größten Fans, Yara aus Neumünster. Der Film begleitet die beiden durch die Sozialen Medien und auf ihrem Weg, im Kontrast zwischen den Abbildern der Realität und inneren Wahrheiten herauszufinden, wer sie wirklich sind und was sie vom Leben wollen.

In einem Grußwort zur Eröffnung der Schulkinowochen Berlin erklärte Vision-Kino-Geschäftsführer Leopold Grün: " In einer Zeit, in der große Konflikte und Herausforderungen das Leben beschweren und Mittel für kulturelle Teilhabe knapper werden, kommt den SchulKinoWochen eine besondere Bedeutung zu. "Umso wichtiger, dass möglichst jedes Kind die Möglichkeit bekommt, das Kino als den Ort für Filmkultur und gemeinschaftliches Filmerleben kennenzulernen. Kino ist Kultur- und Bildungsort, gesellschaftlicher Diskussionsort und der Ort, der abseits der digitalen Echokammern unserer Zeit neue Perspektiven eröffnet und die Auseinandersetzung mit Inhalt und Form ermöglicht."

Noch bis 21. Oktober werden im Rahmen der Schulkinowochen Berlin in mehr als 30 Kinos über 50 Filme, die speziell für den Einsatz im Unterricht ausgewählt wurden, zu sehen sein.

Das vollständige Programm unter www.schulkinowochen-berlin.de.