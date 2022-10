"Herzblatt" & Co: Rosemann setzt auf vier weitere Retro-Shows

"Nicht alles, was retro ist, ist Kult gewesen", sagte Sat1-Chef Daniel Rosemann noch warnend auf den diesjährigen Screenforce Days, dass die Sender gemeinsam doch bitte nicht das Retro-Rad bei der Reaktivierung alter Formate überdrehen. Aber offenbar hat er mit "Jeopardy", "Die Pyramide", "Die Gong-Show" und "Dating Game - Wer soll dein Herzblatt sein?" noch die Formate gefunden, die kultig genug sind.

Jedenfalls plant Sat.1 für den Winter 2022/23 sogenannte Kult-Show-Wochen in der Primetime mit diesen vier Klassiker-Formaten. "In der kalten Jahreszeit kuschelt man sich gerne auf dem Sofa vor dem TV zusammen und schwelgt in Erinnerungen. Bei 'Jeopardy!', 'Die Pyramide', 'Die Gong Show' oder 'Dating Game - Wer soll dein Herzblatt sein?' können unsere Zuschauer:innen mitraten, mitfiebern, mitlachen und mitflirten. In einer vierwöchigen Event-Programmierung zeigen wir die vier Kult-Shows in leicht modernisierten Prime-Time-Ausgaben", erklärt Rosemann jetzt.