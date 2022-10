Einschaltquoten: "Irland-Krimi" hält Vorwochenniveau

Wie in der Vorwoche haben auch gestern Abend gut fünfeinhalb Millionen Zuschauer den "Irland-Krimi" im Ersten gesehen.

Mit 5,62 Mio. Zuschauern (MA: 22,2 Prozent) lag der gestrige Irland-Krimi: Preis des Schweigens" auf dem Niveau des Irland-Krimi: Familienbande" in der Vorwoche und sicherte dem Ersten erneut den Tagessieg bei den Einschaltquoten. Zwei Folgen der ZDF-Serie "Fritzie - Der Himmel muss warten" kamen zur gleichen Zeit auf 2,76 Mio. Zuschauer (MA: 10,8 Prozent) bzw. 2,59 Mio. Zuschauer (MA: 10,3 Prozent), wobei die erste Folge leicht über, die zweite unter dem jeweiligen Vorwochenwert lag. RTL verzeichnete gestern Abend für die Übertragung des Conference-League-Spiels zwischen dem 1. FC Köln und Partizan Belgrad in der ersten Halbzeit ab 21 Uhr 2,79 Mio. Zuschauer (MA: 11,1 Prozent); in der zweiten Halbzeit waren es sogar 2,93 Mio. Zuschauer (MA: 14,9 Prozent).

Bei den 14- bis 49-Jährigen war RTL gestern Abend die erste Wahl. Zu Beginn der Primetime kam das "RTL Aktuell Spezial: Leben in der Krise - Wie kommen wir durch den Winter?" auf einen Marktanteil von 15 Prozent in dieser Zielgruppen; für die beiden Halbzeiten der anschließenden Fußballübertragung standen 12,8 und 15,2 Prozent zu Buche. Knapp an der Zweistelligkeit vorbei schrammte der "Irland-Krimi" im Ersten mit 9,7 Prozent.

Nach Reichweite lagen White House Down" bei Vox und "Doc Caro - Einsatz mit Herz" mit jeweils 440.000 14- bis 49-jährigen Zuschauern gleichauf, nach Marktanteilen hatte der Actioner mit 8,5 Prozent gegenüber der Sat1-Dokureihe (8,2 Prozent) knapp die Nase vorn.

Mit einem 14/49-Marktanteil von 6,2 Prozent startete gestern Abend die neue ProSieben-Datingshow "Love is King".

Unter der Fünf-Prozent-Marke in dieser Zielgruppe lagen gestern Abend die Kabel-eins-Doku-Soap "Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur" (4,5 Prozent), die beiden Folgen von "Fritzie - Der Himmel muss warten" (3,5 bzw. 3,9 Prozent) im ZDF und die RTLZWEI-Reportagereihe "Polizei im Einsatz" (3,5 Prozent).