Seriencamp-Eröffnung: Zwei Preise und beste Unterhaltung

Gestern Abend wurde das achte Seriencamp eröffnet. Nach zwei digitalen bzw. hybriden Corona-Ausgaben kehrte die beliebte Veranstaltung wieder zurück in ihren Heimathafen, die Hochschule für Fernsehen und Film München. Viel Beifall ernteten die ersten drei Folgen von "Die Discounter 2", die zur Eröffnung gezeigt wurden.

Bevor es mit der Vorführung der ersten drei Episoden von "Die Discounter 2" in Anwesenheit der Macher Bruno Alexander, Emil und Oskar Belton samt Produzent Carsten Kelber von Pyjama Pictures und einigen der Schauspieler der erfolgreichen Prime-Video-Mockumentary losging, wurden zwei Awards verliehen, der Digital Short Form Award und der Award der Official Competition. Gewonnen haben die britische Webserie "Sexfluencer" bzw. die norwegische Serie "I Am Hearth".

Auf die Fülle an neuen Serienentdeckungen stimmten die Veranstalter um Programmchef Gerhard Maier und die Hauptpartner Philip Pratt von Prime Video und Elke Walthelm von Sky ein. Pratt wie auch Walthelm hoben hervor, welch große kreative Schaffenskraft in der deutschen Branche existiere. Man könne sich glücklich schätzen, mit so vielen außerordentlichen Talenten zusammenarbeiten zu dürfen. Brachte Prime Video als Highlight "Die Discounter 2" mit, präsentiert Sky heute Abend die Deutschlandpremiere seiner neuen deutschen Originalserie Souls".