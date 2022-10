Universal schnappt sich Paul Greengrass' Stephen-King-Verfilmung "Fairy Tale"

Universal hatte bereits Paul Greengrass' "Bourne"-Filme in die Kinos gebracht gehabt. Nun hat sich das Studio dessen Verfilmung des neuen Stephen-King-Romans "Fairy Tale" gesichert.

Universal und Regisseur Paul Greengrass setzen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort. Wie Deadline berichtet, hat sich das Studio, das bereits die "Bourne"-Filme des britischen Regisseurs in die Kinos gebracht hatte, jetzt seine geplante Verfilmung von Stephen Kings neuem Roman "Fairy Tale" gesichert. Dem Bericht zufolge hätten sich Streamer und Studios einen Bieterwettstreit geliefert, nachdem das Projekt Mitte September bekannt geworden war.

Im Mittelpunkt von Stephen Kings Mitte September erschienenem Roman steht der 17-jährige Charlie, dessen Mutter gestorben ist, als er drei Jahre alt war und dessen Vater dem Alkohol verfallen ist. Ein mysteriöser Nachbar offenbart Charlie auf seinem Sterbebett ein Geheimnis und Charlie macht sich auf in eine Reise in eine schreckliche Welt, in der ein Kampf zwischen Gut und Böse tobt.

Greengrass wird zu der Verfilmung des Romans, die er zusammen mit Greg Goodman auch produziert, auch das Drehbuch schreiben. Weitere Details sind nicht bekannt.