"Glass Onion" startet im Kino

Das Sequel zum Kinohit "Knives Out", "Glass Onion - A Knives Out Mystery", wird einen Monat vor seinem Start bei Netflix zu Thanksgiving auch in den US-Kinos zu sehen sein - und dabei erstmals in Kinos aller drei großen Kinoketten. Für Deutschland stehen indes die Kinostarttermine dreier anderer Netflix-Titel fest.

Das Sequel zum Kinohit Knives Out", Glass Onion - A Knives Out Mystery", wird einen Monat vor seinem Start bei Netflix zu Thanksgiving vom 23. bis 29. November auch in den US-Kinos zu sehen sein - und dabei erstmals in Kinos aller drei großen Kinoketten AMC, Regal und Cinemark. Etwa 600 sollen es sein. Auch in anderen Territorien wie Deutschland, Großbritannien und Australien soll der bei seiner Weltpremiere in Toronto als Publikumsliebling gefeierte Film kurz in den Kinos gezeigt werden. Daniel Craig löst darin als exzentrischer Detektiv unter der Regie von Rian Johnson und umgeben von einem Starensemble erneut einen kniffligen Fall. Für Deutschland gibt es noch keinen Termin.

Dafür kündigte 24 Bilder, deutscher Distributionspartner für Booking und Billing für Netflix, drei neue Termine weiterer renommierter Titel an. So wird die hochgelobte Toronto-Eröffnung von Sally El Hosaini, das Drama nach wahren Begebenheiten, "Die Schwimmerinnen" am 10. November an den Start gehen und der animierte Märchenklassiker Guillermo Del Toros Pinocchio", der in London Premiere feierte, am 24. November. Für einen Start kurz vor Weihnachten, am 22. Dezember, vorgesehen ist der Western-Krimi-Mix "Der denkwürdige Fall des Mr. Poe", bei dem Scott Cooper erneut mit Christian Bale zusammenarbeitete.