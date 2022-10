Kinocharts Deutschland Trend: Heute schon gelächelt?

Neustarts spielen keine größere Rolle an diesem Wochenende in den deutschen Kinos. Die Spitzenpositionen machen die eingesessenen Hits unter sich aus. "Die Schule der magischen Tiere 2" ist als erster deutscher Film in diesem Jahr auf dem Weg zu einem Bogey. Und "Smile - Siehst du es auch?" legt zu am zweiten Wochenende.

Neustarts spielen keine größere Rolle an diesem Wochenende in den deutschen Kinos. Die Spitzenpositionen machen die eingesessenen Hits unter sich aus. Die Schule der magischen Tiere 2" ist als erster deutscher Film in diesem Jahr auf dem Weg zu einem Bogey. Und Smile - Siehst du es auch?" legt auf dem Weg Richtung Halloween nicht einfach nur zu am zweiten Wochenende, der Schocker verdoppelt seine Zahlen, war gestern zum Auftakt des neuen Kinowochenendes sogar Nummer eins mit 21.000 verkauften Tickets und 190.000 Euro Umsatz. Ein zweites Wochenende mit knapp 200.000 Zuschauern sollte möglich sein für den Überraschungshits.

Dahinter fand sich gestern "Die Schule der magischen Tiere 2" mit fast identischen Zahlen wie am ersten Tag des Startwochenendes: 20.000 Besuche und 140.000 Euro Kasse wurden registriert; bis Sonntag sollte also ein Ergebnis zwischen 350.000 und 400.000 Kinogängern denkbar sein. Damit würde die Fortsetzung von Sven Unterwaldt als dritter und obendrein schnellster deutscher Film in diesem Jahr gesamt die Eine-Mio.-Besucher-Marke passieren - und sich, wie bereits geschrieben, den Bogey sichern für mehr als eine Mio. Besucher binnen zehn Tagen; den letzten Bogey davor hatte sich Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss" gesichert, vor drei Monaten.

Auf Platz drei findet sich Ticket ins Paradies", der sein drittes Wochenende mit 13.000 Besuchern und 120.000 Euro Kasse beginnt und auf ein Gesamtwochenende mit abermals sechsstelligen Zahlen zustrebt. Platz vier geht an die Wiederaufführung von Avatar - Aufbruch nach Pandora" mit 5500 Ticketverkäufen und 65.000 Euro Boxoffice. Bis zu 50.000 Zuschauer sollten bis Sonntag drin sein. Die Top fünf beschließt Tausend Zeilen", der bei ebenfalls 5500 Besuchern auf 47.500 Euro Einspiel kam. Ein zweites Wochenende mit knapp 50.000 Zuschauern winkt.

Bester Neuling ist ein deutscher Film: In einem Land, das es nicht mehr gibt" von Aelrun Goette belegt Platz acht mit 3500 Kinogängern und 30.000 Euro Umsatz in 194 Kinos und strebt auf ein erstes Wochenende mit 30.000 Ticketverkäufen zu. Dahinter startet The Woman King" mit 3200 gelösten Eintrittskarten und knapp 30.000 Euro Boxoffice, der bis Sonntag bei knapp 30.000 Besuchen landen dürfte.