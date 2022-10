Foto des Tages: Letzte Klappe für "Die unlangweiligste Schule der Welt - Auf Klassenfahrt"

Produktion

Heute gehen die Dreharbeiten zu "Die unlangweiligste Schule der Welt - Auf Klassenfahrt" im Studio Babelsberg zu Ende. Es ist die erste Kinoverfilmung der gleichnamigen Bestsellerreihe von Sabrina J. Kirschner, die hier auch das Drehbuch schrieb. Die 'Profis von der Langeweilebeka?mpfung' waren für die Produktion der Storming Donkey Productions GmbH & Co.KG in Koproduktion mit Tobis an 42 Drehtagen in Berlin und Brandenburg unterwegs. Gefördert wurde mit Mitteln des Medienboard Berlin-Brandenburg und dem DFFF. Unter der Regie von Ekrem Ergün spielen u.a. Serkan Kaya, Max Giermann, Felicitas Woll, Oliver Korittke sowie die Nachwuchstalente Lucas Herzog und Erna Westphal. Kinostart ist 2023 im Verleih von Tobis. Das Foto zeigt die Filmcrew um Produzentin Stefanie Plattner (Storming Donkey Productions) zusammen mit Theodor Gringel und Skady Lis (Tobis) und Christiane Krone-Raab (Berlin Brandenburg Film Commission). Foto: Storming Donkey Productions / Carolin Ubl (PR-Veröffentlichung)