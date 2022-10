7 Fragen an ... Produzentin Dedina Dettmers

Dedina Dettmers, Produzentin von UFA Fiction, ist für die akutell bei RTL+ abrufbare Serie Der Schiffsarzt" verantwortlich.

Wie sind Sie zum TV/Film gekommen?

Ich konnte mich schon als Kind für Film und Fernsehen begeistern und war immer sehr daran interessiert, wie Film entsteht. Deshalb habe ich direkt nach meinem Abitur mit einem Praktikum bei der damaligen Phoenix Film angefangen. Das war Ende der neunziger Jahre und das Berufsbild "Producer:in" etablierte sich gerade erst in der deutschen Fernsehlandschaft. Mich hat das sofort fasziniert.

An welche Erfahrung mit der Branche erinnern Sie sich besonders gern?

Da gibt es sicherlich viele, aber gerade aktuell an die Zusammenarbeit für den ZDF-Film "Die Extraklasse - On Tour". Bei den Dreharbeiten zum dritten Teil der Reihe mit Axel Prahl haben einfach alle Gewerke perfekt harmoniert und alle hatten dieselbe Vision. Das kommt nicht allzu oft vor.

Was hat Sie zuletzt besonders geärgert?

Der Skandal im Zusammenhang mit der ARD und dem rbb, der den dringend nötigen Reform-Diskurs empfindlich beeinflussen wird und zudem auch noch Wasser auf die Mühlen aller populistischen Kritiker:innen gießt, die nicht einmal mehr kreativ werden müssen, um dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk die Daseinsberechtigung abzusprechen.

Der wichtigste Film in Ihrem Leben?

Pulp Fiction" von Quentin Tarantino. Keinen Film habe ich öfter gesehen, das Drehbuch habe ich mehrfach gelesen, der Soundtrack lief hoch und runter. Noch heute mag ich den Film, auch weil er schöne Erinnerungen an den Beginn meiner beruflichen Laufbahn auslöst.

Was ist Ihr prägendes TV-Erlebnis?

Twin Peaks" - wobei ich im Nachgang nicht weiß, ob es die Serie an sich war oder der Umstand, dass Sat.1 damals via Videotext Laura Palmas Mörder gespoilert hatte, die Serie aber bei RTL lief. Für eine horizontal erzählte Serie natürlich fatal.

Ihre momentane Filmempfehlung?

Kein Film, sondern eine Miniserie: "The Dropout", basierend auf dem gleichnamigen Podcast. Auch wenn der Ausgang um die Hochstaplerin Elizabeth Holmes bekannt ist, ihr absoluter Wille, gepaart mit der verzerrten Wahrnehmung, um jeden Preis bedeutsam zu sein, wird von Amanda Seyfried sehr eindringlich dargestellt.

Was würden Sie im Kino-/Film-/TV-Markt gern ändern?

Der teils akute Fachkräftemangel am Set und im administrativen Bereich muss schneller in den Griff bekommen werden. Die Gründe für den Mangel sind vielschichtig und ich hoffe, dass die in letzter Zeit gestarteten Programme, u.a. auch das der UFA Academy, helfen, wieder mehr Menschen für die Arbeit beim Film zu begeistern und zu gewinnen. Momentan ist es fast unmöglich Produktionen weitsichtig zu planen, definitive Zusagen zu Projekten kommen teils sehr kurzfristig. Diese kann man dann kaum realisieren, weil der Markt leergefegt ist.