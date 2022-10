Tommy Wirkola zum Trailer-Break von "Violent Night": "Verrücktes Zeug!"

Gerade wurde der erste deutsche Trailer des pechschwarzen Actionkomödie Violent Night" mit David Harbour veröffentlicht. Wir sprachen mit dem norwegischen Regisseur Tommy Wirkola über seinen bisher größten Hollywoodfilm.

Wo "Violent Night" draufsteht, muss auch "Violent Night" drin sein. Der Trailer legt dem Zuschauer nahe, dass Sie sich vorgenommen haben, dem Titel gerecht zu werden. Was hat Ihnen an der Idee für den Film gefallen?

TOMMY WIRKOLA: Es ist ein Actionfilm, der an Weihnachten spielt und in dem der Weihnachtsmann selbst in ein Kidnapping verwickelt wird. Klingt schon mal nach der Art von Film, die mir zusagen würde. Stimmt auch. Als man mir das Drehbuch zuschickte, hatte es all die nötigen Elemente: wilde Action, Humor, Gore, verrücktes Zeug. Besonders gefiel mir aber, dass die Geschichte ein großes Herz hatte. Es fühlte sich an wie eine echte Weihnachtsgeschichte. So habe ich das den Produzenten und dem Studio bei unseren ersten Treffen auch gesagt: Der High-Concept-Ansatz ist prima, daraus lässt sich etwas machen. Aber was wir unbedingt tun sollten: den Weihnachts-Spirit in den Mittelpunkt rücken. Wenn uns das gelingt, wenn das funktioniert, können wir uns all die anderen verrückten Dinge leisten und damit durchkommen. Also ja: Dies ist mein Weihnachtsfilm. Und alles andere, wofür man mich kennt, ist auch drin.

Wenn man sich Ihre Filmographie ansieht - Dead Snow", Hänsel und Gretel: Hexenjäger", What Happened to Monday?" -, dann erscheinen Sie wie die perfekte Wahl für einen Film, in dem der Weihnachtsmann für Rambazamba sorgt. Sahen das die Produzenten auch so?

TOMMY WIRKOLA: Ich kenne die Produzenten seit Jahren, alle aus verschiedenen Angelegenheiten: David Leitch, Kelly McCormick, Guy Danella. Mittlerweile habe sie ihre gemeinsame Produktionsfirma, 87North. Sie hatten meinen damals neuesten Film gesehen, "The Trip - Ein mörderisches Wochenende". Leitch kenne ich schon ewig, lange bevor er zu einem der größten Regisseure der Welt wurde. Also hatte ich ihm den Film zugeschickt. Das traf einen Nerv. Sie erzählten dem Studio von mir, von da an ging alles seinen Weg. Es war ein bisschen, als würde man nacheinander immer das richtige Puzzlestück finden.

Man sieht dem Trailer an, dass es ein Film von Ihnen ist, aber auch, dass es eine Produktion von David Leitch ist, ein Film im Stil von Atomic Blonde" oder Nobody". Wie arbeitet es sich als Regisseur im Leitch Cinematic Universe? Wie sehr konnten Sie dem Film Ihren eigenen Stempel aufdrücken?

TOMMY WIRKOLA: Ich hatte alle Freiheiten. Weil Leitch mittlerweile selbst ein so erfahrener und erfolgreicher Regisseur ist, weiß er, dass man dem Regisseur den Rücken freihalten muss, wenn man sich erst einmal auf eine Vision geeinigt hat. Er ist wirklich großartig, sehr großzügig. Das Drehbuch, das sie mir geschickt hatten, war bereits in ziemlich guter Verfassung. Aber es war immer noch viel Raum für mich, eigene Ideen einzubringen und noch einen draufzusetzen. Das war fast wie ein kleiner Wettbewerb: Wer hat einen Einfall, der alles andere noch einmal toppt? Alles war erlaubt, wenn es den Film noch verrückter machte. Wie gesagt: Solange die Geschichte zwischen dem kleinen Mädchen und dem Weihnachtsmann funktionierte, konnte man sich die verrücktesten Dinge erlauben. Leitch war dann auch oft am Set, sah zu und hatte seinen Spaß. Als wegen Covid das halbe Stuntteam ausfiel, übernahm er selbst die Stuntarbeit mit %David Harbour%.

David Harbour ist wie geschaffen für die Rolle Ihres Santa Claus. War er bereits an Bord, als Sie zu dem Projekt kamen?

TOMMY WIRKOLA: Nein, ich war der Erste, den man für das Projekt angesprochen hatte. Es gab noch keine Schauspieler. Natürlich spielt man sich Namen zu, wer die Idealbesetzung sein könnte. Fest steht, dass dieser Film steht und fällt mit seinem Santa Claus. Als David Harbour ins Gespräch gebracht wurde, war es unmöglich, sich einen anderen in der Rolle vorzustellen. Er ist perfekt. Er war unsere erste Wahl. Und zum Glück wollte er dabei sein. Warten Sie ab, bis Sie den Film sehen. Es ist eine ikonische Darstellung! Und er war gar nicht leicht zu spielen, weil er eine in sich zerrissene Figur ist. Er hat den Glauben an Weihnachten und die Menschen und sogar sich selbst verloren. Alles ist so kommerziell geworden. In dieser Geschichte muss er also den Glauben wieder finden.

"Violent Night" ist eine große Hollywoodproduktion. Aber wie europäisch oder gar norwegisch ist der Film geworden?

TOMMY WIRKOLA: Er wurde so norwegisch, wie ich das wollte. Aus der Vergangenheit kannte ich das, dass man ständig ausgebremst wird vom Studio. Das solltest du nicht machen, nein, das geht auch nicht. All dieses Zeug, das jeder Filmemacher kennt. Aber Hut ab vor Universal: Sie haben mir immer den Weg freigemacht. Sie haben die Philosophie verinnerlicht, dass Kino in unserer Zeit immer einen Mehrwert mitbringen muss, wenn man einen Eindruck hinterlassen will. Man muss bei jedem Film alles auf eine Karte setzen. Es gab also nichts, bei dem sie abgewinkt hätten. Ich habe einen ziemlich schwarzen Sinn für Humor, den ich als ziemlich norwegisch erachte. Der zieht sich wie ein roter Faden durch den Film.

Findet bei den Studios ein Umdenken statt?

TOMMY WIRKOLA: Das kann ich nicht beurteilen. Ich kann nur sagen, dass ich mich bei diesem Film von den Produzenten und vom Studio immer unterstützt gefühlt habe. Das hat mich schon überrascht. Aber natürlich begreift man in Hollywood den Ernst der Lage. Wenn man die Menschen nach Corona zurück ins Kino locken will, muss man ihnen etwas Besonders bieten; das müssen Filme sein, die einen überwältigen und emotional ansprechen. Wenn man einfach nur das lauwarme Programm anbietet, wie man das immer gemacht hat, dann ist man verloren. Die meisten Studios halten sich weiterhin zurück, sind übervorsichtig. Universal sind die glorreiche Ausnahme. Die geben Vollgas. Und wie es aussieht, ist ihr Modell erfolgreich.

Ist es Ihnen wichtig, dass dieser Film im Kino gezeigt wird?

TOMMY WIRKOLA: Ich habe kein Problem mit den Plattformen. Ich habe auch schon für Netflix gearbeitet und eine gute Erfahrung gehabt. Aber dieser Film ist als Kinofilm konzipiert, als wilder Ritt, den man am besten mit anderen Menschen ansieht. Man soll zusammen lachen und staunen und klatschen. Wir alle lieben das Kinoerlebnis. Nachdem sie im Jahr davor mit "Nobody" mitten in der Pandemie einen schönen Erfolg gelandet hatten, wollten 87North und Universal mehr in dieser Art. "Violent Night" ist das Ergebnis.

Letzte Frage: Welchem Lager gehören Sie bei der Diskussion an, ob es sich bei Stirb langsam" um einen Weihnachtsfilm handelt oder nicht?

TOMMY WIRKOLA: Wird diese Diskussion tatsächlich noch geführt? Ich dachte, man hätte sich längst darauf geeinigt, dass "Stirb langsam" der größte Weihnachtsfilm aller Zeiten ist. Ich schließe mich dem an! Übrigens: Als man mir das Drehbuch von "Violent Night" zuschickte, kam es mit dem Verweis, es sei wie "Stirb langsam", nur mit dem echten Weihnachtsmann, bei mir an. Das haben wir dann auch versucht umzusetzen.

Das Gespräch führte Thomas Schultze.