Klassisches Pay-TV verliert wegen OTT-Nachfrage

Die Zahl der traditionellen Pay-TV-Zugänge in Europa hat in den letzten Jahren stagniert und wird in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich nur noch knapp über die Hälfte der Haushalte in der Region ausmachen. Diese Aussage trifft aktuell das Marktforschungsunternehmen Dataxis und begründet die Zunahme an sogenannten Cord-Cuttern mit der wachsenden Bedeutung preiswerterer OTT-Angebote. Demnach werden Kabelfernsehen und Pay-DTH (Direct to Home) in den nächsten Jahren wahrscheinlich am stärksten betroffen sein und bis 2027 schätzungsweise 16, bzw. zehn Prozent ihrer Abonnentenbasis verlieren.

Over-the-Top (OTT) und Pay-TV bezeichnen Abonnement-Geschäftsmodelle. Das in der Regel teuere Pay-TV bündelt Inhalte und Nutzer müssen eine eigene Set-Top-Box mieten. Im Gegensatz dazu werden OTT-Inhalte über das öffentliche Internet bereitgestellt. Dazu zählen in jüngerer Vergangenheit vor allem SVoD-Anbieter.

Die monatlichen ARPUs (Durchschnittserlöse pro Kunde) für OTT-Dienste seien in Europa laut Dataxis fast dreimal niedriger als für herkömmliche Pay-TV-Zugänge. Dies werde sich auf den bevorstehenden Marktübergang stark auswirken.