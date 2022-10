SXSW Filmfestival unter neuer Leitung

Nach 15 Jahren hat Janet Pierson die Leitung des SXSW Filmfestival in Austin an ihre bisherige Stellvertreterin Claudette Godfrey übergeben.

Claudette Godfrey ist neue Leiterin des SXSW Filmfestival. Wie das Filmfestival, dessen nächste Ausgabe von 10. bis 19. März 2023 in Austin/Texas stattfindet, bekannt gab, tritt sie die Nachfolge von Janet Pierson an, als dessen Stellvertreterin sie bis dato fungiert hatte; Godfrey hatte darüber hinaus den Posten der Programmdirektorin inne.

Janet Pierson erklärte anlässlich ihres Abschieds beim SXSW Festival: "Das SXSW Film (heute SXSW Film & TV) Festival ab 2008 im Alter von 50 zu leiten, war ein wunderbares und recht unerwartetes Abenteuer. Es war herrlich, auf unserer einzigartigen Veranstaltung so viele großartige Arbeiten zu präsentieren und dabei so viele verändernde Erfahrungen für Kreative und Publikum gleichermaßen zu schaffen. Ich bin extrem stolz auf die Arbeit, die unser kleines und sehr kraftvolles Team geleistet hat. Jetzt, 15 Jahre und 14 Festivalausgaben später, fühlt es sich für mich richtig an, die Leitung an die neue Direktorin, Film & TV, Claudette Godfrey, zu übergeben. Claudette und ich haben seit 2008 zusammengearbeitet und sie war eine wertvolle Mitarbeiterin und Führungspersönlichkeit auf jedem Meter unseres gemeinsamen Weges."

Die in Austin geborene Claudette Godfrey, die seit 17 Jahren für das SXSW Festival arbeitet, betont: "Janet ist eine unglaubliche Führungspersönlichkeit und Mentorin und ich bin sehr dankbar für die Möglichkeit, sie beobachten und von ihr lernen zu können. Unsere Starke Gemeinschaft an Filmemachern, unser enthusiastisches Publikum und unser begabtes Team haben mich unentwegt inspiriert. Ich genieße den Trubel sehr und es ist mit eine Herzensangelegenheit, neue Talente zu entdecken und zu fördern, indem ich eine Veranstaltung auf die Beine stelle, die Film, TV und Kreativität feiert. Ich habe von unten angefangen und es war eine außergewöhnliche Reise - es ist eine große Ehre, die Geschichte des SXSW Film & TV Festival fortzuschreiben und in die Zukunft zu führen."

Das nächste SXSW Filmfestival findet von 10. bis 19. März 2023 statt.