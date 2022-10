Adrian Goigingers erste Kinokomödie "Rickerl" im Dreh

In Wien inszeniert Adrian Goiginger derzeit die Komödie "Rickerl", in der der österreichische Sänger Voodoo Jürgens seine erste Hauptrolle spielt.

Nach eigenem Drehbuch inszeniert Adrian Goiginger noch bis Mitte November in Wien seine erste Kinokomödie "Rickerl". Der österreichische Sänger Voodoo Jürgens spielt in einer ersten Hauptrolle Erich "Rickerl" Bohacek, der seit Jahren an seinem ersten Album arbeitet, es aber nicht recht auf die Reihe bekommt. Um finanziell über die Runden zu kommen, gibt er seine Lieder in Wiener Kneipen zum Besten. Gleichzeitig versucht er, seinem Sohn Dominik (Ben Winkler), der bei seiner Ex-Frau Viki (Agnes Hausmann) und deren Lebensgefährten, einem "Piefke", lebt, ein guter Vater zu sein. Doch auch das will im genauso wenig gelingen, wie seine Karriere als Singer-Songwriter voran zu treiben. Erst als Rickerl Gefahr läuft, seinen Sohn endgültig zu verlieren, merkt er, dass er in seinem Leben grundlegend etwas ändern muss.

In weiteren Rollen stehen u.a. Rudi Larsen, Nicole Beutler, Claudius von Stolzmann, Elisa Schlott, Alex Miksch und Simon Morzé vor der Kamera von Paul Sprinz.

"Viele Jahre trage ich nun schon die Idee mit mir herum, einen Film zu machen, der die Seele des Austropops einfängt. Ich will alle Emotionen erzeugen, die diese Musik nicht nur in mir, sondern in zigtausend anderen Menschen auch, auslöst. Komödie und Tragödie können ganz eng beieinander liegen und ich nehme es mir für 'Rickerl' vor, die Emotionen in jede Richtung voll auszuloten", sagt Regisseur und Autor Adrian Goiginger über "Rickerl".

Hauptdarsteller Voodoo Jürgens ergänzt: "Ich habe Adrian nach seinem ersten Film kennengelernt, dann kam schnell die Idee aus meinen Liedern einen Film zu machen. Dadurch, dass meine Lieder schon eine bildreiche Sprache haben, war es interessant, das filmisch darzustellen. Ich begreife mich nicht als reinen Musiker, ich mag verschiedene Formen der Kunst und Schauspiel hat mich auch schon immer interessiert. Mit Adrian konnte ich die Geschichte gemeinsam erarbeiten. Mit dem Film können wir ein Wien abbilden, das mit seinen Beisln und seiner Sprache ausstirbt."

Produziert wird "Rickerl" von 2010 Entertainment (Produzenten: Peter Wildling, Martin Pfeil, Adrian Goiginger, David Stöllinger) und Giganten Film (Produzent: Gerrit Klein). Als Senderpartner sind ORF (Redaktion: Julia Sengstschmid, Klaus Lintschinger), BR (Redaktion: Tobias Schultze, Carlos Gerstenhauer) und SWR (Redaktion: Brigitte Dithard) an Bord. Den Verleih in Österreich übernimmt Filmladen, in Deutschland Prokino, die den Film voraussichtlich im Herbst 2023 starten werden.