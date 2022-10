Nordische Filmtage ehren Fridrik Thor Fridriksson

Die Hommage und der Ehrenpreis im Rahmen der 64. Nordischen Filmtage Lübeck sind dem isländischen Filmemacher Fridrik Thor Fridriksson gewidmet. "Fridrik hat das neue isländische Kino geprägt wie kein anderer. Er war mit fast all seinen Filmen bei den Nordischen Filmtagen und hat im Lauf der Jahre drei Preise in unseren verschiedenen Sektionen gewonnen. Wir freuen uns und sind stolz, dass wir ihn zur Verleihung des Ehrenpreises wieder in Lübeck begrüßen dürfen," sagt Thomas Hailer, Künstlerischer Leiter der Nordischen Filmtage Lübeck. Die Übergabe des Ehrenpreises erfolgt im Rahmen der Festivaleröffnung am 2. November.

Die Hommage setzt sich aus den fünf Filmen "Children of Nature" (1992), Movie Days" (1994), Cold Fever" (1995), Engel des Universums" (2000) sowie Mamma Gogo" (2010) zusammen.