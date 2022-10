Fünf Filme im Rennen um den European University Film Award

Die European Film Academy und das Filmfest Hamburg haben die fünf nominierten Filme bekanntgegeben, die ins Rennen um den European University Film Award gehen. Der 2016 eingeführte Preis wird von Hochschulstudenten aus ganz Europa vergeben. Die Nominierungen basieren jeweils auf der Spiel- und Dokumentarfilmauswahl der European Film Awards.

Dieses Jahr wurden in die Vorauswahl geschickt: Alcarràs" von Carla Simón, "Close" von Lukas Dhont, "EO" von Jerzy Skolimowski, "The Eclipse" von Natasa Urban sowie Triangle of Sadness" von Ruben Östlund.

Die nominierten Filme werden an 25 Universitäten in 25 Ländern gesichtet und diskutiert. Jede Universität wählt ihren Lieblingsfilm aus. Anfang Dezember treffen sich die Studierenden jeder Universität drei Tage in Hamburg, um sich für den Gewinnerfilm zu entscheiden, der am 7. Dezember bekannt gegeben wird, kurz vor der Verleihung der European Film Awards am 10. Dezember in Reykjavík.