HDF meldet Abschluss des Pilotprojekts zur Nachhaltigkeit

Im Rahmen eines von der BKM über "Neustart Kino" geförderten Pilotprojekts hatten sich elf deutsche Kinobetreibende über mehrere Monate hinweg in Kooperation mit dem Münsteraner Software-Dienstleister Fjol in Online-Workshops zum Thema Nachhaltigkeit ausgetauscht. Ziel war die koordinierte Sammlung von Erkenntnissen, die zur Entwicklung einer ganzheitlichen Nachhaltigkeitsstrategie mit kurz-, mittel- und langfristigen Maßnahmen befähigen sollen - nicht nur mit Blick auf Themen der ökologischen Verantwortung, sondern auch hinsichtlich ethischer, sozialer und wirtschaftlicher Themen wie Kulturvielfalt, Arbeitsbedingungen oder allgemeiner Qualität des Kinoerlebnisses.

Die Ergebnisse des Pilotprojekts sind jetzt in die Entwicklung eines Software-Tools durch Fjol geflossen, das die Kinos künftig dabei unterstützen soll, sämtliche Ebenen nachhaltigen Wirtschaftens und Handelns in ihren Häusern zu erfassen und Prozesse für die Umsetzung zu implementieren. Auch wenn das eigentliche Pilotprojekt abgeschlossen ist, wird es laut HDF weitere Arbeitskreise und Workshops geben, in denen Erfahrungen geteilt und Kennzahlen für die Messbarkeit gebündelt werden. Auch die Ausarbeitung eines Verhaltenskodex mit entsprechendem Leitfaden ist geplant. Mittels des Software-Tools soll dann jedes Kino einen individuellen "Nachhaltigkeitsfahrplan" erstellen und idealerweise auch eine entsprechende Zertifizierung erlangen können.

"Mit dem vorliegenden Bericht und dem daraus entwickelten Software-Tool sind wir einen riesigen Schritt vorangegangen, denn nun haben wir einen guten Überblick darüber, welche Kenntnisse und Maßnahmen in der Branche bereits existieren und wo wir künftig ansetzen müssen, um unsere ganzheitlichen Nachhaltigkeitsziele weiter voranzubringen", sagt Natalie Blum, Teamleitung bei der Forum Film, die das Projekt betreut.

HDF-Vorstand Christine Berg ergänzt: "Um als gesamte Branche voranzukommen, ist es wichtig, die einzelnen Kinos mit ihren Bemühungen nicht allein zu lassen. Insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation müssen seitens der Politik und der Förderinstitute die finanziellen Rahmenbedingungen geschaffen werden, um den anstehenden Transformationsprozess auch tatsächlich umzusetzen."

Zur Einführung der Software findet am 13. Oktober um 11 Uhr eine rund 90-minütige Kennenlernveranstaltung statt. Interessenten können sich beim HDF anmelden.