Jared Leto spielt Karl Lagerfeld

In einem Biopic über Karl Lagerfeld wird Jared Leto die Hauptrolle spielen und zusammen mit seiner Partnerin bei der Produktionsfirma Paradox, Emma Ludbrook auch als Produzent fungieren. Das berichtet Deadline.

Als Executive Producer sind drei langjährige enge Vertraute der im Februar 2019 verstorbenen Modedesigner-Ikone an Bord: Carolin Leber, die mehr als 35 Jahre als Lagerfelds Beraterin in geschäftlichen und persönlichen Angelegenheiten fungierte, Pier Paolo Righi, mehr als zehn Jahre lang CEO von Lagerfelds Firma, und Sebastien Jondeau, der 20 Jahre lang als persönlicher Assistent und Bodyguard für Lagerfeld tätig war und der Marke noch heute als Stilberater verbunden ist.

"Karl war für mich immer eine Inspiration. Er war ein wahres Universalgenie, ein Künstler, ein Erfinder, eine Führungspersönlichkeit und, was das Wichtigste ist, ein freundlicher Man. Als wir uns mit dem Karl-Lagerfeld-Team getroffen haben, haben wir sofort eine kreative Vision geteilt, wie wir eine respektvolle Ode an Karl machen können und dabei die künstlerischen Grenzen von dem sprengen, was ein Biopic sein kann. Ich bin Karo, Pier und Seb sehr dankbar, dass sie uns erlauben, gemeinsam auf diese Reise zu gehen", sagt Leto, der in diesem Jahr schon in der Titelrolle der Comicverfilmung Morbius" in den deutschen Kinos zu sehen war, über das Projekt.

Pier Paolo Righi ist davon überzeugt, mit Jared Leto und Emma Ludbrook das richtige Produzententeam gefunden zu haben: "In den vergangenen Jahren sind verschiedene Hollywoodproduzenten, die mit uns einen Film über Karls Leben machen wollten, auf uns zu gekommen. Erst seit wir Jared und Emma getroffen haben, sind wir uns sicher, dass die Geschichte in einer Art und Weise erzählt wird, die Karl geliebt hätte. In unseren Gesprächen haben wir eine gleichermaßen vertrauensvolle wie kreative Beziehung aufgebaut, die es uns ermöglicht, sehr fließend an diesem wunderbaren Projekt zusammenzuarbeiten."

Weitere Details zu dem Projekt sind nicht bekannt.