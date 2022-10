Weihnachtsrenner Guthabenkarte?

Zu welchem Streaming-Thema gibt es eigentlich noch keine Verbraucherstudie? Recurly, eine Plattform für u.a. Abrechnungswesen, Abonnementverwaltung und Rechnungsstellung, will vor dem Hintergrund steigender Preise für Abo-Tarife im Rahmen einer Umfrage herausgefunden haben, dass Streaming-Abos auf Verbraucher-Wunschzetteln weit oben stünden. Demnach gaben 63 Prozent der Befragten an, dass sie in Erwägung ziehen würden, Abos zu verschenken, und 70 Prozent erklärten, dass sie selbst daran interessiert seien, Abonnements als Geschenk zu erhalten.

Besonderes Interesses haben laut Umfrage mehrheitlich die Altersgruppen Gen Z (73 Prozent) und Millennials (72 Prozent)

"In diesem Jahr sind die Verbraucher auf der Suche nach Erlebnis- und Gebrauchsgeschenken, was sich direkt auf den Wunsch nach Abonnements auswirkt. Wenn Abo-Marken mit der Weihnachtsplanung beginnen, ist die Optimierung des Schenkungserlebnisses von entscheidender Bedeutung", so Theresa McEndree, Chief Marketing Officer bei Recurly.

Die Ergebnisse basieren auf einer Befragung unter 2.472 US-Bürgern ab 18 Jahre, die planen, in dieser Weihnachtssaison Geschenke zu machen.

Hierzulande können online oder im Einzelhandel Geschenk- bzw. Guthabenkarten von Video-Streamern wie Netflix und Disney+ gekauft werden.