Einigung bei "Rust"-Klage erzielt

Die Familie der vor knapp einem Jahr am Set von Rust" durch Alec Baldwin versehentlich erschossenen Kamerafrau Halyna Hutchins hat sich mit Baldwin und weiteren Produzenten des Filmes außergerichtlich geeinigt. Der Dreh des Western soll im Januar fortgesetzt werden.

Das sagte der Witwer von Hutchins, Matthew Hutchins, der die Klage eingereicht hatte, laut US-Medienberichten gestern. Die Einigung müsse noch vom Gericht abgesegnet werden. Sie beinhaltet, dass Hutchins als Executive Producer am Projekt beteiligt werde. Regisseur Joel Souza, der beim tragischen Unfall verletzt wurde, will ebenso zum Dreh zurückkehren wie weitere Mitwirkende aus Cast und Crew, um die bisherige Arbeit von Halyna Hutchins zu würdigen, wie Souza in einem Statement sagte. Die Staatsanwaltschaft in New Mexiko könnte noch Klage erheben. Die Ermittlungen zum Tod von Hutchins sind noch nicht abgeschlossen. Außerdem laufen weitere zivilrechtliche Klagen.

Hauptdarsteller und Koproduzent Baldwin hatte im Oktober am Set bei Santa Fe mit einer auch mit scharfer Munition geladenen Filmwaffe aus Versehen Hutchins erschossen und Souza an der Schulter verletzt. Im Fokus der Ermittlungen stehen neben der Produktion u.a. auch die junge Waffenmeisterin Hannah Gutierrez Reed. Einige aus der Crew hatten die Bedingungen am Set bemängelt (wir berichteten)