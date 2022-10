Neue Programm-Doppelspitze beim Filmfestival Max Ophüls Preis

Carolin Weidner und Theresa Winkler übernehmen ab sofort die Gesamtleitung Programm beim Filmfestival Max Ophüls Preis. Wie das Festival heute bekannt gibt, zeichnen die beiden damit zusammen mit Festivalleiterin Svenja Böttger für das Programm des 44. Filmfestival Max Ophüls Preis verantwortlich.

Es findet vom 23. bis 29. Januar 2023 in "dualer Form", wie es in der Pressemitteilung heißt, statt. Schwerpunktmäßig soll es ein Präsenzfestival in den Kinos in Saarbrücken und an ausgewählten Orten im Saarland geben. Ein fester Bestandteil des Festivals sollen aber auch die beiden digitalen Formate "Blaue Woche" und "MOP-Festivalfunk", die für die neue Konzeption des Festival adaptiert würden, werden. Erneut soll außerdem ein Teil des Filmprogramms über die Streamingplattform des Festivals zur Verfügung gestellt werden.

"Mit der neuen Doppelspitze für die Programmleitung sind wir optimal für die kommenden Herausforderungen aufgestellt. Beide bringen ihre unterschiedlichen Blickwinkel und Erfahrungen innerhalb der Filmbranche mit und lassen diese in die 44. Ausgabe des Festivals einfließen. Ich freue mich sehr darauf, das Festivalprogramm gemeinsam mit Carolin Weidner und Theresa Winkler zu gestalten und einen neuen Jahrgang an Filmtalenten präsentieren zu können. Nach zwei Jahren mit reduziertem Programm ist es unser vorrangiges Anliegen, das Filmfestival Max Ophüls Preis im Januar - sofern es die aktuelle Lage zulässt - in Präsenz auszurichten: Im Kino mit Publikum und Gästen, aber auch mit Möglichkeiten der persönlichen Begegnung und des Austauschs. Die in den letzten Jahren entwickelten digitalen Formate werden wir in adaptierter Form fortsetzen und wir hoffen, zumindest einen Teil des Filmprogramms auch über unsere Streaming-Plattform zur Verfügung stellen zu können", erklärt Festivalleiterin Svenja Böttger.

Sowohl Theresa Winkler als auch Carolin Weidner sind 1989 geboren. Die gebürtige Grazerin Winkler hatte an der Filmakademie Wien Produktion sowie Medien- und Filmwissenschaft mit Schwerpunkt Festivalprogrammierung studiert gehabt. Seit 2010 arbeitet sie in der Filmbranche, hat an zahlreichen Filmprojekten für Kino und Fernsehen mitgewirkt und war u.a. für Vice/Virtue Austria, als freie Produzentin für Musikvideos sowie für das Filmfestival Kitzbühel tätig gewesen. In den vergangenen Jahren arbeitete sie in der Filmvermittlung für die KinderKinoWelten und betreute die Kinderjury beim Internationalen Kinderfilmfestival Steiermark. Darüber hinaus gehört Winkler dem Team der Diagonale an, wo ihr die Leitung des Protokolls und die Konzeption und Durchführung des Film-Meetings obliegt.

Carolin Weidner stammt aus Bad Saarow und hat an der Freien Universität Berlin Filmwissenschaft sowie Publizistik- und Kommunikationswissenschaft studiert. Sie publiziert seit 2013 regelmäßig für Zeitschriften und Magazine wie "die tageszeitung", "Spiegel Online", "Der Standard" und "tip Berlin" und hat sich in Buchprojekten mit dem deutschen Nachkriegskino und dem österreichischen Dokumentarfilm auseinandergesetzt. Von 2017 bis 2021 fungierte Weidner als Vorstandsmitglied im Verband der deutschen Filmkritik. Seit 2017 ist sie Mitglied der Auswahlkommission von DOK Leipzig und saß drei Jahre lang im Auswahlgremium der Berlinale-Sektion "Generation".

Über ihre künftige Tätigkeit sagen Theresa Winkler und Carolin Weidner: "Seit Jahren begleiten und beobachten wir das Filmfestival Max Ophüls Preis, waren mit Filmen zu Gast oder als Berichterstatterin eingeladen. Wir glauben an die Wichtigkeit und das Potenzial des Nachwuchs-Festivals, sind neugierig auf Saarbrücken und das Saarland und freuen uns unheimlich darauf, unsere unterschiedlichen Expertisen gemeinsam als starkes Team einzubringen.