Einschaltquoten: "Bares für Rares" top, "Lauchhammer" mit Einbußen

Während die ZDF-Trödelshow "Bares für Rares" gestern wieder einmal einen erfolgreichen Ausflug in die Primetime hatte, rutschten zwei Folgen der in der vergangenen Woche gestarteten ARD-Krimiserie "Lauchhammer - Tod in der Lausitz" unter die Vier-Mio.-Zuschauer-Marke.

Mit 4,57 Mio. Zuschauern (MA: 18 Prozent) verbuchte die regulär im Nachmittagsprogramm ausgestrahlte ZDF-Trödelshow "Bares für Rares" gestern erneut einen erfolgreichen Ausflug in die Primetime. Zum Vergleich: die letzte Ausstrahlung der Show in der Primetime war im August auf knapp 3,8 Mio. Zuschauer und einen Marktanteil von etwas mehr als 17 Prozent gekommen, hatte aber eine Fußballübertragung bei RTL als Konkurrenz gehabt.

Diesmal war die in der vergangenen Woche gestartete ARD-Krimiserie Lauchhammer - Tod in der Lausitz" der stärkste Verfolger von "Bares für Rares". Die beiden nach der "Tagesschau" (5,43 Mio. Zuschauer / MA: 21,3 Prozent) ausgestrahlten Folgen der Serie kamen auf 3,97 Mio. Zuschauer (MA: 15,6 Prozent) bzw. 3,34 Mio. Zuschauer (MA: 13,2 Prozent); die beiden Startfolgen hatten in der Vorwoche noch über der Fünf- bzw. der Vier-Mio.-Zuschauer-Marke gelegen.

Bei den 14- bis 49-Jährigen lag die ProSieben-Show "TV total" mit einem Marktanteil von 12,4 Prozent einen halben Prozentpunkt über ihrem Vorwochenwert und holte sich damit in dieser Zielgruppe Platz eins in der gestrigen Primetime. Dahinter folgen die Sat1-Kochshow "The Taste", die mit 11,8 Prozent im Vergleich zur Vorwoche gut eineinhalb Prozentpunkte zulegen konnte, "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promi-Paare" - die RTL-Show lag mit 11,6 Prozent gut zwei Prozentpunkte unter ihrem Vorwochenwert, konnte aber mehr 14- bis 49-Jährige Zuschauer (630.000) verzeichnen als "The Taste" (600.000).

Auf 14/49-Marktanteile von 6,7 und 4,7 Prozent in dieser Zielgruppe kamen die beiden "Lauchhammer"-Folgen im Ersten, für "Bares für Rares" stand ein 14/49-Marktanteil von 6,6 Prozent zu Buche. Da reichte auch Kabel eins fast heran, das mit Clint Eastwoods preisgekröntem Drama Gran Torino" gestern auf einen Marktanteil von 6,1 Prozent in dieser Zielgruppe kam.

Unter der Fünf-Prozent-Marke bei den 14- bis 49-Jährigen blieben gestern die beiden RTLZWEi-Doku-Soaps "Narumol & Josef - Unsere Geschichte geht weiter" (vier Prozent) und "Die Wollnys - Eine schrecklich nette Familie" (4,2 Prozent) sowie die Vox-Reportage "VOX inside - Identitätsklau im Netz" (3,4 Prozent).