Terra Mater Studios gewinnt dreifach bei Jackson Wild Media Awards

Bei der Verleihung der Jackson Wild Media Awards - bekannt als die "Oscars" des Naturfilms -, die dieses Jahr in Österreich stattfand, wurden auch Produktionen der österreichischen Terra Mater Studios bedacht. In der Kategorie "Writing" setzte sich die Naturdokumentation "Eine Perle im Sand durch", die Terra Mater in Koproduktion mit Deeble & Stone, dem Sender WNET in den USA und NHK in Japan realisiert hat und die von Regisseur und Autor Mark Deeble umgesetzt wurde. Der Zweiteiler lief im September bei ServusTV und erzählt von der Entstehung eines Wasserlochs und des Lebens in seinem Umkreis inmitten der trockenen Savanne des Tsavo-Nationalparks in Kenia.

Auch in der Kategorie "Filmmusik" gewann eine Terra-Mater-Studios-Produktion, nämlich "Treffpunkt Miami", bei der Smithsonian Networks als Produktionspartner fungierte. Die Filmmusik stammt von Ian McLeod. Und schließlich kam Terra Mater auch mit einem Video ihres YouTube-Kanals zum Zuge: In der Kategorie "Animal Behavior - Short Form" setzte sich das Video "How Sperm Whales Learned to Outsmart their Hunters" durch, das von Ruth Berry geschrieben und von Eva Schmidt von Terra Mater Studios produziert wurde.

Für Walter Köhler, Gründer und Geschäftsführer von Terra Mater Studios, ist das eine wichtige Anerkennung: "Seit drei Jahren wenden wir uns mit unserem YouTube Kanal direkt an unser Publikum und bauen eine weltweite Community auf, die sich für Umwelt-, Klima- und Artenschutz interessiert und einsetzt. Die Anerkennung von der Jackson Wild Jury bestätigt, dass wir immer höchste Qualität liefern - egal ob 1 Stunde oder 10 Minuten Länge. Das freut mich."

Hauptpreise gingen an "The Territory" von National Geographic Documentary Films und an "All That Breathes".