REVIEW KINO: "In einem Land, das es nicht mehr gibt"

Die renommierte Berliner Filmemacherin Aelrun Goette, die für ihre ernsten Dramen und Dokumentarfilme vielfach ausgezeichnet wurde - ihr Die Kinder sind tot" über eine Mutter, die ihre Kinder sterben ließ, wurde mit der Lola in Gold für den besten Dokumentarfilm prämiert- zeigt hier eine ganz neue Facette und legt ihr bis dato größtes Projekt vor, das klar für ein großes, auch jugendliches Publikum und für die große Kinoleinwand konzipiert ist. Es ist auch ihr am stärksten autobiografisch gefärbter Film. Von ihrer Arbeit im Strafvollzug inspiriert war bereits "Die Kinder sind tot". Sie richtet den Fokus in ihrem ersten großen Kinofilm auf einen Aspekt des Lebens in der DDR, den man bisher so noch nicht im Vordergrund eines Filmes gesehen hat, den der Mode.

Goette, die auch das Drehbuch schrieb, erzählt eine fast märchenhaft anmutende Coming-of-Age- und Aufstiegs-Geschichte einer jungen Frau, die zur Arbeit in der Fabrik verdonnert zum Model wird und ihren eigenen Weg sucht, jenseits der engen Grenzen des Systems und den Erwartungen ihres Vaters. Goette, die wie ihre Hauptfigur selbst das Abitur nicht machen durfte und als Model entdeckt wurde, deren Fotos in der Mode- und Frauenzeitschrift der DDR, "Sibylle", erschienen, tut es dem Sujet entsprechend in überhöhter kräftiger Farbgebung und bestechender Hochglanzoptik. Der Film ist ein visueller Genuss, begeistert mit seinem Look zwischen dem Stil damaliger (Mode-)Fotografie und moderner Kinofilme, zu dem ihr herausragendes Team, Kamera-Ass Benedict Neuenfels, Kostüm- und Szenenbildnerin Regina Tiedeken und Silke Buhr mit offensichtlicher und großer Lust und Liebe zum Detail beigetragen haben und neben der Mode auch seine Protagonisten unheimlich gut aussehen lassen.

Da mag man die für manche vielleicht ein wenig schematisch erscheinende oder eben höchst funktionale Figurenzeichnung gerne verzeihen. Die junge Marlene Burow in ihrer ersten großen Kinohauptrolle fungiert als Suzie als Identifikationsfigur im Kreise ihrer erfahrenen Kollegen und Kolleginnen im ausgezeichneten Ensemble, in dem Sabin Tambrea als Rudi, der Suzie in die Subkultur einführt, eigene Shows organisiert und sich mehr Freiheiten erlaubt als gut für ihn ist im damaligen System, den schillerndsten Auftritt hat. David Schütter gibt als Fotograf überzeugend den coolen Rebell und Suzies Love Interest. Und Jördis Triebel zeigt sich einmal mehr als patente Frau mit Herz, die Suzie in der Fabrik unter ihre Fittiche nimmt. Publikumsliebling ist sicherlich Zoe Höche als selbstbewusste kleine Schwester, die Suzie erst zum Modeln überredet. Der Film, mit dem Goette ein Traumprojekt mit Hilfe von Produzentin Tanja Ziegler und weiteren Partner:innen realisieren konnte, feierte kurz vor Kinostart seine rauschende Weltpremiere beim Filmfest Hamburg. Man darf gespannt sein, was die vielseitige Filmemacherin als nächstes in Angriff nimmt.

