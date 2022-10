KOMMENTAR: Sternenhimmel

Lange genug durfte man sich anhören, dass das Starsystem in Hollywood der Vergangenheit angehört: Große Namen vor der Kamera bräuchte es überhaupt nicht mehr. Auf die großen Namen im Titel käme es an: Marken, Brands, IP seien die neuen Humphrey Bogarts und Greta Garbos.

Bis man im Herbst 2022 auf einmal wieder feststellt, dass es ohne Stars eben doch nicht geht, weil ikonische Darsteller nicht unwesentlich dazu beitragen, aus Filmen ein Angebot für den Kinogänger zu machen, das er nicht ablehnen kann. Wäre Bullet Train" ohne Brad Pitt ein Hit geworden, Uncharted" ein Kassenschlager, wenn Tom Holland nicht gerade wegen Spider-Man: No Way Home" in aller Munde gewesen wäre? The Lost City" wäre wohl kein Publikumserfolg geworden, wenn man sich nicht auf Sandra Bullock und Tatum Channing gefreut hätte. Und dass Top Gun Maverick" niemals zu einem weltumspannenden Phänomen hätte werden können, wenn über dem Titel nicht mindestens ebenso groß Tom Cruise gestanden hätte, muss man gewiss nicht weiter erörtern.

Auch im unverändert heiklen, weil bislang ohne Marken, Brands und IP auskommen müssenden Kinoherbst in den USA erkennt man gerade wieder den Wert klingender Namen: The Woman King" konnte auch dank der Zugkraft von Oscargewinnerin Viola Davis reüssieren; die enttäuschenden Zahlen von Bros", von Universal mit so viel Verve und Einsatz in die Kinos gebracht und ein sehr lustiger Film obendrein, führt man auch darauf zurück, dass Billy Eichner eben nicht über die nötige Starpower verfügt, um eine schwule Romantic-Comedy zum Crossover-Erfolg werden zu lassen.Was einen etwas besorgt auf die junge Generation blicken lässt.

Wo sind denn die Stars? Tom Holland - okay. Aber er ist der einzige Schauspieler in Hollywood unter 30, dem man wirklich zutrauen kann, einen Film zum Event werden zu lassen. Austin Butler ist nach "Elvis" in der Warteschleife. Netflix versucht bemüht, Millie Bobby Brown und Sadie Sink als Eigengewächse aus Stranger Things" zu Events zu machen. Einzig, es fehlen bislang die einprägsamen Rollen und die entsprechende Inszenierung, um sie wirklich zu etablieren. Eine Rolle, wie sie Rebecca Zlotowski in ihrem Venedig-Beitrag Les enfants des autres" der Belgierin Virginie Efira auf den Leib schrieb, oder wie sie Cate Blanchett in TÁR" verkörpern darf, beide Frauen über 40. Einst galt man in dem Alter abgeschrieben. Heute zeigen sie uns, wie echte Filmstars auch im Jahr 2022 aussehen können.

Thomas Schultze, Chefredakteur