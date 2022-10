Verband der Agenturen: "Wir wollen aus dem Schatten heraustreten"

Die Stärkung des Berufsbilds und eine Reformierung der Rahmenbedingungen sind neben dem Nachwuchsproblem brennende Themen bei den Agenten in Deutschland. Wir sprachen mit dem VdA-Vorstand Ulrich Meinhard, Lisa Anhaus und Michaela Marmulla.

Sie sind zu dritt seit Anfang 2022 als neuer VdA-Vorstand im Einsatz, wobei Sie, Herr Meinhard, ja schon in der vorherigen Konstellation dabei waren und jetzt den Vorsitz inne haben. Welche Ziele und Vorhaben haben Sie sich nun nach einem halben Jahr Findungszeit gesteckt?

Ulrich Meinhard: Zum einen haben wir aktuelle Themen mitgenommen, die wir im vorherigen Vorstand um Ulla Skoglund und Esther Reinecke bereits aufgegriffen hatten. Vor allen Dingen aber ist uns wichtig, dass wir unser Berufsbild nach außen stärken. Wer sind wir? Was machen wir? Es gibt natürlich Gewerke wie Casting oder Produktionsleitung, die durchaus wissen und wertschätzen, was wir machen. Aber darüber hinaus gibt es ein großes Unwissen, was unsere Branche angeht. Ich werde zum Beispiel immer wieder gefragt, ob Rollen besetzen Spaß macht ... Zudem ist es uns ein Anliegen, den internen Austausch zwischen unseren Mitgliedern und auch mit Agenturen, die nicht Verbandsmitglied sind, zu stärken. Dazu haben wir bereits ein paar Ideen entwickelt, die von den Mitgliedern gut angenommen werden.

Schauspielagenten in Hollywood müssen ihr Berufsbild nach außen nicht stärken. Sie genießen ein sehr hohes Ansehen. Warum ist das hier nicht so?

Michaela Marmulla: Bei uns ist die Struktur einfach komplett anders. In Hollywood gibt es die klare Trennung zwischen Agent und Manager. Die Agenten, die in Hollywood quasi "die Macht haben", sind nur zuständig für die Verträge - die machen nichts anderes. Den Rest macht der Manager. In Deutschland sind die Grenzen fließend, eine klare Trennung gibt es nicht. Die Agenten kümmern sich eigentlich um alles. Manche präsentieren sich nach außen zwar mehr in Richtung Management, manche mehr in Richtung Agentur. Aber Kolleg:innen, die sagen, wir machen nur die Verträge, gibt es kaum. Die Agentur ist in Deutschland immer auch in beratender Funktion tätig, berät bei der Karriereplanung, der Projektauswahl, der Fotoauswahl, dem Erstellen des Demobands, trägt für dieses Rundumpaket Sorge. Rein rechtlich sind wir jedoch lediglich Arbeitsvermittler, wie in anderen Branchen, wie z.B. im Handwerk, obwohl wir viel mehr tun. Ein großes Ziel von uns ist es deshalb, aus dem Schatten herauszutreten und verstärkt den Austausch mit der Politik zu suchen. Wir müssen klarmachen, dass die Rahmenbedingungen der privaten Künstleragenturen, wie sie vor vielen Jahren festgelegt wurden, nicht mehr dem heutigen Stand entsprechen.

Lisa Anhaus: Wenn man mit ganz jungen Schauspielern zu tun hat, wissen die nur, dass ein Agent wichtig ist, dass man einen braucht. Wofür genau, ist oftmals nicht klar. Wir müssen also viel Aufklärungsarbeit leisten. Deshalb ist es uns ein großes Anliegen, über alle Facetten unseres Berufsbilds zu informieren und es nach außen zu stärken.

Ulrich Meinhard: Wie Michaela sagte, werden wir vom Gesetzgeber her als Arbeitsvermittler angesehen. Gerade Schauspieler werden vornehmlich in sozialversicherungspflichtige Engagements vermittelt. Bei Drehbuchautoren und Regisseuren ist das hingegen in der Regel nicht so. Aber bei Schauspielern greift bei der Vermittlung in Beschäftigungsverhältnisse die Reglementierung durch die Vermittlervergütungsverordnung. Da sind wir gebunden.

In den Gewerken, mit denen Sie im Alltag zu tun haben, stellt sich das Thema Anerkennung nicht. Wie wollen Sie bei allen anderen in der Branche und allgemein in der Öffentlichkeit erwirken, dass Ihr Berufsbild besser wahrgenommen wird? Gibt es konkrete Ideen?

Ulrich Meinhard: Dafür haben wir in der letzten Vorstandsperiode bereits erste Schritte unternommen. Der Verband ist seit 2020 Mitglied im Deutschen Medienrat. Das stärkt den Austausch mit anderen Verbänden und Gruppen, und die Mitarbeit dort ist sehr interessant. Genauso sind wir Mitglied der SPIO, was ebenfalls dabei hilft, unsere Sichtbarkeit zu fördern. Und, das ist uns ebenfalls sehr wichtig, der VdA ist Gründungsmitglied der Themis Vertrauensstelle.

Lisa Anhaus: Weitere Schritte betreffen die Nachwuchsarbeit. Wie in der Branche üblich, haben auch wir Nachwuchsprobleme. Das geht einher mit der Tatsache, dass einfach zu wenig über unseren Beruf bekannt ist. Wir haben immense Schwierigkeiten, Junioragenten oder Assistenten zu finden. Deshalb ist es ein großes Bestreben unseres Verbands, Nachwuchsförderung in unseren eigenen Reihen zu betreiben. Diesbezüglich haben wir Kontakt mit der Produzentenallianz und ihrer Initiative für Qualifikation aufgenommen. Zudem arbeiten wir an einem Programm, um an Universitäten in den Bereichen Geistes-, Medien- oder Filmwissenschaften und auch Schulen unser Berufsbild vorstellen zu können.

Ulrich Meinhard: Wir planen auch, verstärkt mit Kollegen aus dem Ausland in Kontakt zu treten, um uns zu vernetzen und, wo möglich, von ihnen zu lernen. Zudem planen wir mehr als bisher auf Panels auf Filmfestivals vertreten zu sein.

Michaela Marmulla: Eine weitere Maßnahme ist es, mehr Mitglieder zu gewinnen. Wir hatten in der Coronazeit das große Glück, dass die Mitgliederzahl insgesamt sogar gestiegen ist. Durch verschiedene Aktionen wie brancheninterne Umfragen an alle Agenturen in Deutschland konnten wir neue Interessenten auf uns aufmerksam machen. Wir sehen den VdA als die Ständevertretung für Agenten in Deutschland. Mehr Sichtbarkeit gewinnt man auch, wenn man größer wird.

Ulrich Meinhard: Durch Corona hat sich für uns auch Einiges zum Positiven verändert. Der Austausch, den wir vorher über Zusammenkünfte bei Filmfestivals oder bei Branchenveranstaltungen wie den First Steps Awards suchen mussten, ist dank Zoom viel einfacher geworden. Wir können uns wöchentlich "face to face" besprechen. Hinsichtlich der allgemeinen Kommunikation sind die etablierten Video-Calls ein großer Schritt nach vorn.

Welche Herausforderungen sind in nächster Zeit jenseits der angesprochenen Themenfelder zu bewältigen?

Lisa Anhaus: In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass sich die Herausforderungen - übertrieben gesagt - fast täglich ändern. Mit Corona hatte keiner gerechnet; jetzt kommt eine Energiekrise und die Inflation ... Diese Geschehnisse haben Auswirkungen auf die gesamte Branche, somit auch auf unseren Beruf etwa hinsichtlich der Vertragsgestaltung oder den Gagen, die es vor Dumping zu schützen gilt. Durch die Coronapandemie gibt es so viele Änderungen, die wir in den Verträgen berücksichtigen müssen. Wir können uns daran gewöhnen, dass wir nicht wissen, was auf uns zukommt.

Ulrich Meinhard: Eine ständige Herausforderung ist die Tatsache, dass alle sparen wollen. Das Gros der Schauspieler ist das schwächste Glied in der Kette, auch wenn das die Öffentlichkeit nicht so sieht. Diesbezüglich wird gerne mal herausrausgestellt, wie viel ein "Tatort"-Kommissar verdient. Das sind aber die Spitzen dieser Berufsgruppe, und da ist die Gage auch unbedingt gerechtfertigt, allein wegen des Drucks und der Verantwortung, dem die Schauspieler:innen in solch einer Rolle standhalten müssen. Es ist allgemein ein täglicher Kampf um die Gagen, nicht nur bei den Schauspielern. Wobei ich bei den Autoren, von denen ich auch welche vertrete, gemerkt habe, dass die Gagen teilweise nach oben gehen, weil der Autor:innen-Beruf mittlerweile dank der Streamer international mehr gewürdigt wird. Gleichzeitig ist bei den Streamern wiederum auch Hire & Fire mehr und mehr Usus geworden ist.

Stichwort Streamer: Wie haben diese den Markt allgemein verändert? Und sind die Rahmenbedingungen für Agenturen und damit für die Klienten bereits gesteckt und für alle Parteien zufriedenstellend?

Ulrich Meinhard: Die Tarifparteien verhandeln derzeit sehr intensiv über Gemeinsame Vergütungsregeln. Da sind wir nicht dabei. Der VdA ist keine Tarifpartei, daher können wir nicht mitverhandeln. Wir beraten aber unsere befreundeten Kollegen. Aber sonst sind uns hier die Hände gebunden.

Aber inwiefern verändern sich die Arbeitsbedingungen in einem Markt, in dem immer mehr produziert wird? Das müsste doch für Ihre Klienten aktuell traumhaft sein?

Ulrich Meinhard: Während Corona musste sich ein Schauspieler entscheiden, welche Produktionen er machen will. Ein Nebeneffekt war, dass viel öfter diejenigen zum Zuge kamen, die sonst immer nur Runner-up waren oder eben nicht genommen wurden. Es war sehr erfrischend zu sehen, dass sich das Feld erweitert hat. Es haben viele Schauspieler eine Chance bekommen, die sonst keine bekommen hätten.

Lisa Anhaus: Positiv ist zu sehen, dass der Markt durch die Streamer internationaler geworden ist. Außerdem bringen sie eine ganz andere Awareness bezüglich Diversität mit. Bei diesem Thema machen wir zwar nur "Babysteps", aber wir bewegen uns in die richtige Richtung. Durch die Streamer werden auch mutigere Stoffe als bisher in der deutschen TV-Landschaft realisiert.

Ulrich Meinhard: Die Streamer bringen aber auch die Herausforderung mit, dass unterschiedliche Urheberrechte aufeinanderprallen, weil deren Produktionen ja in allen Abonnentenländern gezeigt werden sollen. Allein in Europa haben wir keine angepassten Rechtekataloge. Hoffen wir, dass da recht bald was passiert.

Gibt es in Europa ein Land, das bei der Stellung der Agenturen fortschrittlicher ist?

Michaela Marmulla: Grundsätzlich ist der Beruf des Agenten in allen Ländern unterschiedlich geregelt. Ideale Gegebenheiten gibt es nirgends. Wir könnten uns nur die Rosinen rauspicken und so unsere Idealvorstellung zusammensetzen. Wir haben zum Beispiel intensive Gespräche mit französischen Kollegen geführt. Aber da ist die Struktur einfach eine ganz andere. Dennoch ist der Austausch sehr wichtig. Deshalb wollen wir im Umfeld der Berlinale ein Treffen mit ausländischen Kollegen organisieren, um die Möglichkeit eines intensiveren Austausches zu schaffen, um zusammen zu beleuchten, ob und wie sich ein gemeinsamer Konsens finden lassen könnte, auf dem wir dann aufbauen.

Ulrich Meinhard: Ein Traum wäre es, einen europäischen Agenturenverbund zu schaffen. Aber das dürfte nicht sobald Realität werden. Was der VdA unter dem alten Vorstand bereits geschafft hat, ist die Umstrukturierung in Gremien, wie es bei vielen anderen Verbänden auch der Fall ist. Das ermöglicht uns, die vielfältigen Themen weiterzutragen, länger zu bearbeiten über die Jahre und verschiedene Vorstände hinweg.

Das Stichwort Diversität ist im Zuge mit "Babysteps" gefallen. Wie beleuchtet der VdA dieses Thema?

Michaela Marmulla: Wir haben im VdA das Gremium "Diversität", in dem ich auch Mitglied bin, weil es mir als Frau mit Behinderung sehr am Herzen liegt, dass Themen wie Diversität und Inklusion wirklich aufgegriffen werden. Diesbezüglich stehen wir im Austausch mit anderen Verbänden, versuchen, uns zusammenzuschließen, nehmen an Tagungen teil und bringen uns verstärkt ein. Denn wir haben gemerkt, dass Agenturen hier überhaupt nicht eingebunden sind, obwohl wir großen Anteil an der Besetzung haben. Es ist wichtig, dass Agenturen darauf achten, auch Schauspieler mit Behinderung vorzuschlagen oder dass divers besetzt wird.

Ulrich Meinhard: Es geht auch hier um das Sichtbarmachen!

Michaela Marmulla: Genau. Deshalb steht dieses Thema ganz oben auf unserer Agenda.

Ulrich Meinhard: Neben Diversität und Inklusion ist uns auch Green Shooting ein Anliegen.

Lisa Anhaus: Auch hierfür haben wir ein Gremium, in dem ich mich engagiere, weil mir Nachhaltigkeit ein großes persönliches Anliegen ist. Jeder in der Branche kann und sollte darauf achten. In Gesprächen mit Produktionen bringen wir die Nachhaltigkeit immer wieder auf den Tisch, schauen, wie Anreisen organisiert werden, wie die Schauspieler untergebracht sind. Auf der anderen Seite treten wir zu diesem Thema auch mit unseren Klienten in Austausch und überlegen gemeinsam, was möglich ist, um Filme so nachhaltig wie möglich zu produzieren.

Ulrich Meinhard: Das Gute ist, dass die nachkommende Generation, die jetzigen Absolventen der Filmunis, sehr offener für das Thema Nachhaltigkeit sind. Sie freuen sich immer, wenn ich das Thema anbringe. Das ist schön!

Michaela Marmulla: Ich möchte gerne noch etwas zum Thema Inklusion beitragen. Hier fällt mir auf, dass noch viel zu wenig Awareness geschaffen wurde. Wir hatten unlängst zwei Produktionen mit gehörlosen Klientinnen. Da ist es für Produktionen oft nicht klar, dass ein anderer Umgang nötig ist, dass etwa Gebärdendolmetscher am Set vonnöten sind. Oder in Drehbüchern steht: "Die Person macht Handzeichen" obwohl für die gehörlose Person auch ein Dialog geschaffen werden muss. Das ist nur ein Beispiel. Wir arbeiten in ganz vielen Bereichen daran, zu sensibilisieren, zu vermitteln, zu erklären, worauf geachtet werden muss. Die Produktionen wollen mittlerweile diverser und inklusiver besetzen, haben aber oft zu wenig Erfahrung und stehen unter Zeitdruck. Da ist eine Art Hilfestellung wichtig, die über unser normales Tätigkeitsfeld hinaus geht.

Ulrich Meinhard: Selbst, wenn eine Produktion gewillt ist und dieses Thema nach vorne stellt, sind sie spätestens bei der Leseprobe überrascht, dass Gebärdensprache viel länger dauert, um sich auszudrücken und dass die Vorstoppzeiten der Bilder nicht mehr stimmen.

Nicht nur Produktionen achten verstärkt darauf, auch die meisten Sender haben sich zu Diversität und Inklusion committet ...

Michaela Marmulla: Es ist dennoch ein langer Weg.

Ulrich Meinhard: Im Moment werden die Geschichten über eine Behinderung erzählt. Es ist noch ein langer Weg, bis wir dahinkommen, dass die Behinderung als selbstverständlich angesehen wird. Bei LGBTQ+ war es auch lange Zeit so, dass es die zentrale Geschichte in einer Serie oder Film war. Mittlerweile sind die Figuren einfach LGBTQ+. Sie tragen zur Geschichte bei, sind Schauspieler, die eine Geschichte erzählen. Auch bei POC-Schauspielern müssen wir dahinkommen, dass dort nicht besetzt wird, weil die Rolle so geschrieben ist, sondern dass ein Schauspieler, der gut ist, für die Rolle vorgesehen wird, egal ob er PoC ist oder nicht.

Michaela Marmulla: Die Engländer sind uns da einen großen Schritt voraus mit dem an Förderungen gebundenen Maßnahmenkatalog des BFI. So was gibt es hier nicht. Das würde sicherlich hilfreich sein.

Ulrich Meinhard: Aber es ist gut, dass die Geschichten erzählt werden! Interessanterweise höre ich in Gesprächen mit Produzenten und Sendern oft, dass man den Zuschauer nicht vergraulen wolle. Da wird dann hin und herüberlegt, ob und wieviele Untertitel man einfügen soll ...

Lisa Anhaus: Die Streamer machen das einfach und haben damit einen Riesenerfolg. Ich verstehe nicht, warum man bei uns so eine Angst davor hat. Man lebt doch im Hier und Jetzt und schaut sich um in der Welt. Das will man dann doch auch im Fernsehen sehen.

Ulrich Meinhard: Dass bei Vorabendproduktionen eine Frauenquote für die Positionen Regie und Drehbuch ausgerufen wurde, finde ich sehr gut. Auch wenn wir die Gefahren und Probleme sehen, dass einige unserer männlichen Klienten, nun zum Teil kurz vor dem Ruin stehen, weil sie keine Jobs mehr bekommen. Das Pendel schlägt gerade voll in eine andere Richtung und muss auch hier wieder in ein Gleichgewicht gebracht werden. Auch dafür suchen wir auch als Verband nach Lösungen.

Das Gespräch führte Barbara Schuster