Martin Suter & André Schäfer: "Bücher und Kino müssen luxuriöser werden"

Mit "Alles über Martin Suter - Außer die Wahrheit" ist André Schäfer ein außergewöhnlicher Film gelungen, der die Grenzen zwischen Dokumentarfilm und Fiktion verschwimmen lässt. Wir unterhielten uns mit den Protagonisten vor und hinter der Kamera über den Film, der in Locarno Weltpremiere gefeiert hatte und heute im Verleih von DCM in die deutschen Kinos kommt.

Wen sehen Sie als Urheber des Films?

MARTIN SUTER: André Schäfer.

ANDRÉ SCHÄFER: Verursacher ist Martin Suter natürlich. Wenn er die Bücher nicht geschrieben hätte, hätte ich diesen Film nicht gemacht.

MARTIN SUTER: Ich habe meine Bücher aber nicht mit der Absicht geschrieben, irgendwann einmal einen Film zu bekommen.

Der Film feierte Weltpremiere beim Locarno Film Festival. Wie war es, sich auf einer riesigen Leinwand vor 8000 Menschen zu sehen, Herr Suter? Wie ist es, sich generell jetzt auf der Kinoleinwand zu erleben?

MARTIN SUTER: Es war schon sehr eindrücklich. Aber ich weiß nicht, ob ich abgestumpft bin: Ich bin nicht so sehr beeindruckt von mir. Ich finde es dennoch toll, wenn ich sehe, wie andere Leute mich wahrnehmen. Der Titel "Alles außer die Wahrheit" wurde von meinem Regisseur ad absurdum geführt. Der Film trifft nämlich ziemlich genau die Wahrheit. Damals, als mich André gefragt hatte, einen Film über mich zu machen, dachte ich sofort: Klar, alles, nur nicht die Wahrheit. Aber er ist mir doch ziemlich auf die Spur gekommen.

Herr Schäfer, wussten Sie schon, was das für ein Film werden würde, als Sie Martin Suter angesprochen haben? Wann wurde Ihnen klar, was die Form des Films sein wird?

ANDRÉ SCHÄFER: Die hatte ich sehr schnell. Nach Erscheinen von Martin Suters zweitem oder dritten Buch, als seine Karriere professionelle Züge annahm, dachte ich mir bereits, dass er und sein Schaffen ein schönes Thema für einen Film wären. Ich las seine Bücher daraufhin anders, mit einem anderen Blick. Die ich noch nicht gelesen hatte, holte ich nach. Es war eine fast detektivische Herangehensweise, wie ich mich den Büchern näherte. Mit einem Stift habe ich alles Mögliche unterstrichen, bis mir klar wurde: All das, was ich unterstrichen hatte, muss der Film werden. Der Film muss von der Literatur ausgehen. Klar war mir aber auch, dass ich in 90 Minuten keine zwölf Romane - so viele gab es zu diesem Zeitpunkt - erzählen kann, dass ich in gewisser Weise quer erzählen muss. Ich suchte meine Lieblingszitate heraus und habe das Drumherum gesucht. Und das ist natürlich Martin Suter. Obwohl man das bei Dokumentarfilmen eigentlich nicht macht, schickte ich ihm ganz am Anfang meine Zitatauswahl zu. Ein Buch rückte ich dabei in den Fokus, mein Lieblingsbuch: "Die Zeit, die Zeit". Martin gefiel das, weil es für ihn überraschend war, es nicht um seine Hits wie Die dunkle Seite des Mondes" oder sein damals jüngst erschienenes Werk "Elefant" handelte. Die Idee war, Martin durch die von mir getroffene Auswahl seiner Romane spazieren zu lassen. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass er am Ende die überwiegende Zeit der Dreharbeiten wirklich bei uns am Set verbrachte. Von den gesamt 40 Drehtagen war Martin bestimmt 35 bei uns. Nicht nur, was den dokumentarischen Teil angeht - da ist ja klar, dass er dabei sein muss -, sondern auch im Hinblick auf die szenischen Elemente. Uns hat am Anfang niemand abgenommen, dass es funktionieren würde, wenn der Autor, der Schriftsteller wie durch ein Schlüsselloch guckt während des gesamten Films. Aber es hat funktioniert und es hat großen Spaß gemacht.

Weshalb haben Sie, Herr Suter, André Schäfer den Zuschlag gegeben?

MARTIN SUTER: Was soll ich jetzt antworten? Die Wahrheit? André war der erste, der mich gefragt hat. Nein, nein. Mich hat sein Konzept interessiert, weil es eine andere Idee, etwas Neues war. Ich war zunächst schon auch skeptisch, ob das funktionieren kann. Aber er verfolgte einen interessanten Ansatz, den ich so noch nie gehört hatte. Mich interessieren neue Sachen mehr als alte. Ich schreibe auch jedes Buch anders. Das mögen vielleicht nicht alle wissen, aber ich versuche bei jedem Roman etwas Neues. Die Zusammenarbeit mit André habe ich nie bereut. Es war sehr angenehm, mit ihm zu arbeiten. Ich merkte nie, dass ich interviewt wurde, vergaß die Kamera sehr schnell. Außerdem erlebte ich nie das, was ich von anderen Filmsets kannte. Ich war vor dem Beginn meiner Karriere als Schriftsteller längere Zeit auch Drehbuchautor und habe mich damals immer wahnsinnig gelangweilt bei Dreharbeiten. Bei André gab es nicht "Martin Suter, die 32.". Die Szene, in der ich die Bahnhofstraße in Zürich entlanglaufe, war die einzige, die wir öfter wiederholen mussten, weil ich stets von anderen Leute verdeckt wurde. Sonst gab es viele spontane Szenen, wie etwa die an der deutsch-französischen Sprachgrenze oder die mit meinem "Werbe-Claim", aus dem sich dann der Titel des Films ergab. Diese Szenen wurden eins zu eins übernommen.

ANDRÉ SCHÄFER: Ich war sehr verblüfft, wie Martin vor dem Garagentor stand und dann diesen Claim rausgehauen hat. Das haben wir ungeschnitten gefilmt. Solche spontanen Episoden gab es mehrere, das war echt irre.

Wie ist es, wenn man als Schriftsteller die Gelegenheit bekommt, buchstäblich noch einmal im eigenen Geschriebenen um die Ecke spitzen und zusehen zu können, wie sich die eigenen Geschichten manifestieren?

MARTIN SUTER: Die Beschreibung von Gefühlen zählt nicht zu meinen Stärken. Ich bin darauf angewiesen, sie bei anderen auszulösen. Ich kann also nicht sagen, wie das war. Es war interessant, diesen Film zu machen. Es war auch schön für mich, an Orte meiner Kindheit und Jugend zurückzukommen. Wir waren tatsächlich in der Wohnung, in der ich die ersten fünf Jahre meines Lebens verbracht hatte und in dem kleinen Haus, in dem ich die nächsten neun Jahre gelebt habe. Da war ich seither nicht mehr gewesen. Es war also nicht nur eine Wanderung durch meine literarische Vergangenheit, sondern auch durch meine richtige. Das war ein tolles Erlebnis. Das Endprodukt zu sehen und zu wissen, dass es diesen Film nun gibt, ehrt mich. Das ist nicht allen Schriftstellern vergönnt.

ANDRÉ SCHÄFER: Ich würde einen solchen Film auch nicht über andere Schriftsteller machen wollen.

Wie lang war die Zeitspanne, in der der Film entstanden ist?

ANDRÉ SCHÄFER: Angefangen haben wir an Martins 70. Geburtstag. Das war während des Konzerts mit Stephan Eicher in Luzern. Bis zur Veröffentlichung des Films sind tatsächlich ganze vier Jahre ins Land gestrichen. Wenn man einen Film über einen Schriftsteller macht, der die allermeisten Bücher nicht in seiner Schweizer Heimat schreibt, sondern woanders, braucht man dieses Woanders einfach auch im Film, um den Blick von außen zu fokussieren. Martin hat mir das in Heiligendamm anhand eines Zigarettenstummels im Sand erklärt: Er sagte, dass er immer nur aus der Erinnerung entscheiden kann, ob etwas wichtig und relevant ist oder nicht. Dann kam auch noch Corona dazwischen. Und wir haben lange gewartet, wir haben auf Guatemala gewartet, wobei das bis heute nicht geklappt hat und Martin und seine Familie bis heute auch nicht mehr dorthin gereist sind, und auf Marrakesch. Das wollte ich auf jeden Fall mitnehmen. Unsere Reise dorthin haben wir wegen der Lockdowns vier, fünf Mal verschoben, die Flüge waren lange Zeit eingestellt, insgesamt haben wir zwei Jahre gewartet, bis Marrakesch endlich stattfinden konnte. Zwischendurch konnten wir auch wieder etwas drehen und es ging weiter zum Beispiel mit der Verkündung, dass Martin an einem Buch über Bastian Schweinsteiger arbeitet. Ich fand den langen Prozess nicht schlimm, wir hatten mehr Zeit im Schnitt, konnten uns länger Zeit lassen draufzugucken, Dinge zu verdichten. Es war ein luxuriöses Arbeiten.

MARTIN SUTER: Deshalb kann man mich manchmal ein bisschen dicker, manchmal ein bisschen dünner sehen. Das hat auch mich überrascht.

Der Film wirkt gereift und hat viele Momente, die einen berühren, wie die Passage, in der Sie über den Tod Ihres Sohnes sprechen. Das kann nicht einfach gewesen sein.

MARTIN SUTER: Ich hatte das noch nie gemacht. Aber André hat das Thema aufgebracht, meine Tochter war bei dieser Szene dabei. Für sie ist der Tod ihres Bruders kein Tabu. Sie spricht immer noch sehr oft darüber. Ich wollte nicht derjenige sein, der dazu schweigt. Wenn man alles über Martin Suter erzählt, gehört das leider dazu.

ANDRÉ SCHÄFER: Ich wusste, dass ich Tonis Tod ansprechen muss und wollte eigentlich auf Guatemala warten. Als klar war, dass wir nicht dorthin reisen könnten, brachte ich es in Marrakesch zur Sprache. Mir fiel ein Stein vom Herzen, dass Ana, Martins Tochter, so verblüffend offen damit umgegangen ist.

War es schwer, Ihre Frau und Ihre Tochter zu überreden, bei dem Film mitzumachen?

MARTIN SUTER: Bei meiner Frau war es schwieriger als bei meiner Tochter. Wir haben bis jetzt immer versucht, unsere Tochter aus dem Rummel rauszuhalten, dass ihr ein Persönlichkeitsschutz bleibt. Sonst denken die Medien ja gern, sie können alles machen. Es war nicht einfach. Aber weil es ein Film über unser Leben ist, mussten wir da offen sein.

ANDRÉ SCHÄFER: Wir hatten das vorab auch gar nicht abgesprochen, ob Martins Frau und ihre Tochter wirklich vor die Kamera treten würden. Das erste Mal, als sie mit dabei waren, befanden wir uns in Heiligendamm. Es gab eine Szene im Strandkorb, in der Margrith aber gar nichts gesagt hat. Später begleiteten wir sie ins Restaurant, wo sie zusammen als Familie gegessen haben. Die Szene fand zwar schließlich nicht den Weg in den Film, aber zu diesem Zeitpunkt war klar, dass sich seine Familie sehr organisch neben Martin einfügen, Teil der Geschichte werden würde.

MARTIN SUTER: André und ich haben uns langsam kennengelernt und einander vertraut. Auch meine Familie hat ihn mit der Zeit immer besser kennengelernt und festgestellt, dass es eine sehr freundschaftliche, harmonische Art der Arbeit war.

Macht es ein freundschaftliches Miteinander schwierig, die dokumentarisch-journalistische Distanz zu wahren?

ANDRÉ SCHÄFER: Nein! Bei einem Spiegel-Redakteur, der sich als investigativer Journalist versteht, könnte das am Ende schwierig werden. Ich aber wollte nie jemanden in die Pfanne hauen. Das war und ist bei diesem Projekt nicht meine Absicht. Das ist nicht mein Anreiz, Filme zu machen. Ich liebe Bücher und habe großen Respekt vor Schriftstellern und ihrer Gabe, Menschen über mehrere hundert Seiten zu fesseln. Das ist mein Motiv. Für mich ist es darüber hinaus auch eine Horrorvorstellung, wenn ich mich mit jemandem beschäftigen müsste, den ich furchtbar finde. Das Wichtige ist, dass man einander vertraut. Ich musste Martin vertrauen können und er mir. Dieses Gefühl hatte ich gleich bei unserer ersten Begegnung.

MARTIN SUTER: Immerhin hat André meinen größten Gegner für den Film interviewt, den Journalisten und Buchkritiker Roman Bucheli, der bislang alle meine Bücher verrissen hat. Mein Verhältnis zu ihm hat sich durch den Film in eine Art Hassliebe gewandelt. Irgendwie ist es doch auch herzig, wenn er sagt, er mache sich Gedanken über seinen Job, weil er in meinem Fall unwichtig sei, ich könne eh schreiben, was ich will, die Leute würden meine Bücher immer kaufen.

Wird man dem Film gerecht, wenn man ihn als Dokumentarfilm bezeichnet?

MARTIN SUTER: Nein, finde ich nicht. Er ist sehr nahe an einem Spielfilm.

Da passt auch der Titel "Alles außer die Wahrheit" dazu, weil nichts gelogener ist als ein Film, jeder Schnitt ist eine Lüge. Filme erzählen nicht die Wahrheit, können aber eine Wahrhaftigkeit besitzen, die die Wahrheit durchdringt.

ANDRÉ SCHÄFER: Man muss definieren, wie man für sich Wahrheit definiert. Wenn ich von den Büchern ausgehe, sind die einzelnen Buchstaben und Wörter, die sich zu Sätzen und Absätzen formen, wahr. Ich habe sie für den Film zwar aus dem Zusammenhang gerissen, aber die Sätze sind so, wie Martin sie geschrieben hat. Ob er sie erfunden, erlogen oder was auch immer hat, darum habe ich mich nicht gekümmert. Ich habe mich um die Geschichten gekümmert. Deshalb war es mir von Anfang an wichtig, eine Erzählstimme zu haben, die diese Texte, diese Passagen liest. Es sollte sich für den Zuschauer so anfühlen, als würde er gerade selbst ein Buch von Martin lesen. Die Stimme ist also auch wahr. In den Absätzen haben wir nicht gekürzt, keine Wörter weggelassen. Die Zitate stimmen, sie stimmten überein mit dem, wie sie in Martins Büchern veröffentlicht wurden. Die Szenen mit den Schauspielern, das Setting, all das ist meiner Fantasie entsprungen. So hatte ich mir das vorgestellt.

Und die Stimme ist auch noch ein berühmter Detektiv aus Rocky Beach...

ANDRÉ SCHÄFER: Die Schweizer kennen Andreas Fröhlich meines Wissens gar nicht so. In Deutschland ist er ein totaler Held.

MARTIN SUTER: Doch! Meine Tochter und ihre Freundin sind große Fans von "Die drei ???". Sie haben mich schon gebeten, Andreas Fröhlich meinen nächsten Roman einlesen zu lassen.

ANDRÉ SCHÄFER: Wir haben uns viele Stimmen angehört, auch alle Stimmen, die in den Hörbuchfassungen von Martins Romanen zu hören sind. Aber ich fand Andreas Fröhlich super, auch wie er im Studio zu Werk ging. Und es war nicht irgendein Studio. Wir haben diese Passagen dort aufgenommen, wo David Bowie seine Berlin-Trilogie aufgenommen hat. Das beantwortet auch die Frage von eben: Ich mag auf eine positive Art ehrfürchtig sein. Und ich finde auch nicht, dass ich mich reduziere, jemandem auf den Leim gehe. Es gab so viele tolle Momente...

Im Film sagen Sie, Herr Suter, dass die Leute heute nicht mehr so viel Bücher lesen wie früher. Das hat sicherlich mit veränderten Lesegewohnheiten zu tun. Auch in der Filmindustrie machen sich veränderte Sehgewohnheiten bemerkbar und das Kino steht vor großen Herausforderungen. Wie wird die Zukunft aussehen, fürs Kino, fürs Lesen?

MARTIN SUTER: Die Leute werden nach wie vor lesen, sie lesen sogar mehr denn je, nur nicht mehr Bücher. Gedruckte Bücher wird es immer weniger geben, deswegen habe ich auch meine Website gemacht, biete Geschichten handykompatibel an. Die Nische Buch wird es immer geben, wie es auch das Kino immer geben wird. Ich sage meinem Verleger stets, dass er Luxusbücher herausgeben muss, wertige Bücher, die anstatt 18 Euro 50 Euro kosten. Bücher müssen Objekte werden, das Lesen muss einen zeremoniellen Charakter erhalten. Sowohl Bücher als auch Kino müssen luxuriöser werden. Die Menschen schauen heute zu Zeiten von Netflix und Co. sicherlich mehr Filme als früher. Deshalb ist es wichtig, das Kino oder das Lesen als Ereignis aufzuwerten. Das Einzige, was unter der aktuellen Entwicklung unverändert nicht leidet, ist die Bildende Kunst, die ist am Boomen. Aber Vernissagen waren auch immer schon Events...

ANDRÉ SCHÄFER: Der Bildenden Kunst ist es von jeher gelungen, ein sehr wertvolles, wertiges Produkt zu zeigen, das hat eine andere Marktdynamik. Das muss bei Büchern auch so werden. Ein Hardcover wird eine Chance haben; ob es Taschenbücher auf Dauer noch gibt, weiß ich nicht. Wenn ein Produkt wertvoll ist, hat es ein Überleben. Das gilt auch fürs Filmemachen.

MARTIN SUTER: In den Buchhandlungen gibt es ganze Gestelle mit Büchern, die leer sind, aber wahnsinnige Ledereinbände haben. Die Menschen brauchen doch nie und nimmer so viele Notizbücher. Notizen schreibt man doch längst nicht mehr in Bücher. Die schreibt man sich auch ins Handy. Trotzdem findet hier offensichtlich ein Zelebrieren statt. Das ist den Menschen wichtig. Und deshalb ein Ansatz, den zu verfolgen es sich lohnt.

Das Gespräch führten Barbara Schuster und Thomas Schultze.