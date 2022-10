Bundeskanzler Olaf Scholz: "Die Preise müssen runter"

Bund und Länder wollen angesichts der dramatischen Anstiege bei den Energiepreisen entschieden helfen - das stand schon vor den gestrigen Beratungen von Bundeskanzler Olaf Scholz mit den Regierungsspitzen der Länder fest, allzu viel konkretes Neues bietet der Beschluss daher nicht. Tatsächlich adressiert eine Protokollerklärung des Freistaates Sachsen (am Ende des Dokuments zu finden) das, worauf ganz allgemein mit wachsender Ungeduld gewartet wird: Klarheit über die kommenden Belastungen und über die Details des Entlastungskonzepts.

"Der Freistaat Sachsen hält angesichts der aktuellen Situation an den Energie- und Rohstoffmärkten mit deutlich gestiegenen Preisen ein weiteres Zuwarten mit konkreten Entlastungsmaßnahmen nicht für zumutbar", heißt es darin unter anderem. Ähnlich äußerten sich im Anschluss mehrere Länderspitzen, primär aus Reihen der Union. Unter anderem kritisierte NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst, dass offen sei, was die Beschlüsse der Ampelkoalition konkret bedeuteten - Unternehmen könnten daher (noch) nicht kalkulieren, die Bürger:innen wüssten nicht, was auf sie zukomme. Und laut Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer verlören die Menschen "die Nerven", während Unternehmen nciht wüssten, "wie es weitergeht".

Tatsächlich könnte ein konkreter Vorschlag der "Expert:innen-Kommission Gas und Wärme", deren Arbeit ein Fundament für die konkrete Ausgestaltung der sogenannten "Gaspreisbremse" als zentralem Element des "wirtschaftlichen Abwehrschirms" sein wird, schon bald erfolgen. Im Beschluss heißt es, dieser werde "zeitnah im Oktober" vorgelegt, möglicherweise schon in den nächsten Tagen. Zur Finanzierung der Gaspreisbremse soll der Wirtschaftsstabilisierungsfonds neu ausgerichtet und vom Bund im Jahr 2022 mit zusätzlichen Kreditermächtigungen in Höhe von 200 Milliarden Euro ausgestattet werden.

"Die Preise müssen runter", hieß es bei der Pressekonferenz im Anschluss an die Beratungen von Bundeskanzler Olaf Scholz, der auch erklärte: Man werde die Energiesicherheit in Deutschland "wohl gewährleisten" können. In Kombination mit drei Entlastungspaketen würden die Maßnahmen zur Abfederung der Energiepreise nach derzeitigen Angaben 295 Mrd. Euro kosten, von denen der Bund den Löwenanteil von 240 bis 250 Mrd. Euro tragen will.

Im Beschluss kommt auch die Kultur konkret zur Sprache. "Im Sonderfonds des Bundes für Kulturveranstaltungen vorhandene Restmittel sollten auch in 2023 genutzt werden, um gezielte Hilfen für Kultureinrichtungen zur Verfügung zu stellen", heißt es darin - nicht ganz der Wortlaut, den Kulturstaatsministerin Claudia Roth in dieser Angelegenheit vergangene Woche gewählt hatte.

Und weiter heißt es: "Mit den umfangreichen Entlastungsmaßnahmen, insbesondere den Energiepreisbremsen, dürfte vielfach die Notwendigkeit für gesonderte Maßnahmen für einzelne Zielgruppen entfallen. Soweit sich weiterer Hilfebedarf (etwa für Industrie, kleine und mittlere Unternehmen, Handwerk und Einzelhandel; kommunale Energieversorger, insbesondere Stadtwerke; Krankenhäuser sowie Universitätskliniken und Pflegeeinrichtungen sowie die soziale Infrastruktur und Bildungseinrichtungen; Kultur und Sport sowie beim Anwendungsbereich des Kurzarbeitergeldes an die aktuelle Situation) ergibt, werden Bund und Länder über zusätzliche Maßnahmen beraten." Unabhängig davon würden Bund und Länder Erleichterungen u.a. bei der Insolvenzantragspflicht für nötig halten.