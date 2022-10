Kolumbien schickt Zürich-Gewinner ins Oscarrennen

"Los reyes del mundo" ist am vergangenen Wochenende auf dem Zurich Film Festival als bester Spielfilm ausgezeichnet worden. Jetzt hat Kolumbien Laura Moras Drama für eine Oscarnominierung in der Kategorie "Bester internationaler Film" eingereicht.

Kurz vor dem Einreichungsschluss hat Kolumbien Laura Moras "Los reyes del mundo" bei der Academy of Motion Picture Arts of Sciences für eine Oscarnominierung in der Kategorie "Bester internationaler Film" eingereicht. Das Drama um eine Clique Jugendlicher, die erst auf den Straßen Medellins lebt, bis einer von ihnen im kolumbianischen Hinterland ein Stück Land zugesprochen bekommt, das die Paramilitärs seiner Familie einst weggenommen hatten, war am vergangenen Wochenende auf dem Zurich Film Festival als bester Spielfilm mit dem Goldenen Auge ausgezeichnet worden. Kurz zuvor hatte "Los reyes del mondo" als erste kolumbianische Produktion den Hauptpreis des San Sebastian Film Festival, die Goldene Muschel, gewonnen gehabt.

Bis dato war erst ein Film aus Kolumbien, Ciro Guerras Der Schamane und die Schlange" im Jahr 2016, für die damals noch als "Bester nicht-englischsprachiger Film" firmierende Kategorie nominiert gewesen.

Bis 3. Oktober konnten bei der Academy of Motion Picture Arts and Sciences Filme für eine Oscarnominierung in der Kategorie "Bester internationaler Film" eingereicht werden. Am 21. Dezember wird die Academy eine 15 Filme umfassende Shortlist veröffentlichen, aus der bis zum 24. Januar 2023 die Nominierten ausgewählt werden. Die Oscarverleihung findet am 12. März 2023 statt.