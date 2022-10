Drehbuch-Legende Wolfgang Kohlhaase verstorben

Mit 91 Jahren ist die deutsche Drehbuch-Legende Wolfgang Kohlhaase am heutigen 5. Oktober in Berlin verstorben. Das meldet die Akademie der Künste, die um den Drehbuchautoren, Regisseur und Schriftsteller trauert. Der 1931 in Berlin geborene Künstler, der seit 1972 Mitglied der Akademie war, wurde bekannt als einer der prägendsten und besten Drehbuchautoren der ehemaligen DDR mit Werken wie "Solo Sunny" oder "Ich war neunzehn". Er arbeitete mit Regiegrößen wie Konrad Wolf und Frank Beyer zusammen.

Aber auch nach der Wende blieb Kohlhaase aktiv und kreativ. Zu seinen größten Erfolgen zählen die Drehbücher zu "Die Stille nach dem Schuss", "Sommer vorm Balkon" oder "Als wir träumten", die auf Festivals wie der Berlinale gefeiert wurden. Gerade der Regisseur Andreas Dresen sorgte mit seiner Zusammenarbeit mit Kohlhaase auch für eine nachfolgende Generation dafür, die realistische und authentische Drehbucharbeit von Kohlhaase neu schätzen zu lernen.

Im Jahr 2010 erhielt Kohlhaase den Goldenen Ehren-Bären der Berlinale, im Jahr 2011 folgte der Ehrenpreis des Deutschen Filmpreises. Das San Sebastian Film Festival ehrte 2005 seine Drehbucharbeit an "Sommer vorm Balkon" mit einem großen Preis. Im Jahr 1990 erhielt er den Ernst-Lubitsch-Preis für sein Drehbuch zu "Der Bruch".