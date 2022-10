Jonás Cuaron inszeniert "El Muerto"

Sony Pictures hat Jonás Cuaron für die Regie von El Muerto" verpflichtet, dem ersten Marvel-Superheldenfilm mit einem Latino-Protagonisten. Das berichten US-Medien.

Für die Hauptrolle des El Muerto - bürgerlicher Name Juan Carlos Estrada Sanchez - wurde bereits der Rapper Bad Bunny gecastet, der derzeit in Bullet Train" in den deutschen Kinos zu sehen ist.

Der in den "Spider-Man"-Comics auftauchende El Muerto ist ein junger Wrestler, der von seinem Vater trainiert wird, um eines Tages in seine Fußstapfen zu treten. Doch wie es die Tradition will, müsste er dazu gegen den schier übermächtigen El Dorado kämpfen, wogegen er sich aber weigert. Doch das will El Dorado nicht auf sich sitzen lassen und so fordert von dem jungen Kämpfe, er solle einen anderen maskierten Helden besiegen und demaskieren - die Wahl fällt auf "Spider-Man".

Das Drehbuch zu "El Muerto", den Sony am 11. Januar 2024 in den deutschen Kinos startet, stammt von Gareth Dunnet Alcocer.

Jonás Cuaron hatte zuletzt das Einwandererdrama Desierto" inszeniert und zuvor zusammen mit seinem Vater Alfonso das Drehbuch zu dessen Oscargewinner Gravity" geschrieben gehabt.