TeleVisionale-Ehrenpreis für Aylin Tezel

Der Ehrenpreis der neu benannten und aufgestellten TeleVisionale, dem Film- und Serienfestival Baden-Baden, geht an Aylin Tezel. Die Schauspielerin und angehende Regisseurin sei eine der spannendsten Charakterdarstellerinnen Deutschlands und habe mit ihren 38 Jahren bereits eine beachtliche Vita vorzuweisen", formulierte die Jury des Ehrenpreises. Die TeleVisionale findet vom 21. bis 25. November statt. Die Verleihung des Ehrenpreises ist zum krönenden Abschluss am letzten Tag im Kurhaus Baden-Baden.

"Egal, was Aylin Tezel spielt, sie ist stets mit vollem Einsatz dabei. Sie liebt das körperliche Spiel, für 'Unbroken' nahm sie Kickboxunterricht und Stunttraining, machte die Stunts selbst. Sie ist körperlich mutig und enorm körpersensibel, was auch daran liegt, dass sie seit ihrem sechsten Lebensjahr tanzt. Mit Energie, Lust, Leidenschaft und Liebe füllt sie ihre Rollen aus, taucht in ihre Projekte komplett ein, lebt ihre Kunst aus und entwickelt sich dabei stets weiter", lobt die Jury die Schauspielerin weiter.

"Ein wahrhaft beeindruckender Karrierestart, den die Jury des Ehrenpreises in diesem Jahr 2022 in Baden-Baden würdigt", freut sich Urs Spörri, Festivalleiter der TeleVisionale.

Der Präsident der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste, Hans-Jürgen Drescher, betont: "In ihrem aktuellen Kinofilm 'Der Russe ist einer, der Birken liebt' spricht Aylin Tezel zudem Arabisch, Hebräisch, Russisch, Französisch und Deutsch. Aylin Tezel steht für Multikulturalität, Offenheit und Kreativität. Die zeigt sie demnächst auch eindrucksvoll als Regisseurin. Mit der Liebesgeschichte 'Falling into Place' hat sie ihren Debütfilm abgedreht, das Buch geschrieben und spielt die Hauptrolle - alles in englischer Sprache. Da kündigt sich der nächste große Karriereschritt an."

Der Baden-Badener Ehrenpreis ist der Ehrenpreis der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste und zeichnet besondere Leistungen aus. 2021 wurde der Preis an das Produzentenduo Max Wiedemann und Quirin Berg vergeben. Der Jury des Ehrenpreises der TeleVisionale gehören in diesem Jahr Hans-Jürgen Drescher, Bettina Reitz, Urs Spörri, Volker Bergmeister, Ulrike Frick und Dominik Graf an.

Die Verleihung des Ehrenpreises wird am 25. November im Kurhaus Baden-Baden als Abschluss der TeleVisionale stattfinden. Die Laudatio hält der Kino- und Fernsehregisseur Andreas Senn. Am gleichen Abend erfolgt auch die Vergabe der Preise in den Kategorien Bester Fernsehfilm 2022, 3Sat-Publikumspreis 2022, Beste deutschsprachige Serie 2022 (Deutscher Serienpreis), Beste Nachwuchs-Regie 2022 (MFG-Star) und Beste Nachwuchs-Filmmusik 2022 (Rolf-Hans Müller Preis).

Das detaillierte Programm der TeleVisionale wird Ende Oktober bekanntgegeben. Der Besuch des Festivals in Baden-Baden ist kostenlos, eine Anmeldung wird jedoch erbeten.