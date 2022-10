Zehnter "Steirerkrimi" im Dreh

Im Augustiner-Chorherrenstift Vorau in der nördlichen Steiermark inszeniert Wolfgang Murnberger noch voraussichtlich bis 21. Oktober nach einem Drehbuch, das er zusammen mit seiner Frau Maria geschrieben hat, den zehnten "Steirerkrimi" mit dem Arbeitstitel "Steirerkunst".

In ihrem neuen Fall müssen Chefinspektor Sascha Bergmann (Hary Prinz) und seine Kollegin Anni Sulmtaler (Anna Unterberger) die Todesursache der Kunstgeschichtsstudentin Lara Babic (Miriam Hage) klären. Diese hatte im Rahmen ihrer Magisterarbeit in dem Kloster recherchiert war von dem Novizen Clemens (Kerim Waller) tot am Fuß einer Treppe der Klosterbibliothek aufgefunden worden.

Als bei der Toten fremde Hautpartikel unter den Nägeln gefunden werden, ist für die beiden Ermittler klar, dass die junge Frau ermordet wurde. Zunächst verdächtigen die beiden Pater Gregor (Harald Schrott), der die Studentin zuletzt lebend gesehen hatte und nur das Alibi eines senilen Glaubensbruders aufweisen kann. Doch dann stoßen die beiden in Aufzeichnungen der Toten auf einen rätselhaften Code, der sie auf die Spur eines verschwundenen Buches und weiteren Geheimnissen der Mönche führt.

In weiteren Rollen stehen u.a. Benno Fürmann als Kunstsammler Rüdiger Vogt, Dietrich Hollinderbäumer als Abt Eligius und Christoph Kohlbacher als Bernd Kofler, Leiter der Spurensicherung, vor der Kamera von Peter von Haller.

Produziert wird der "Steirerkrimi: Steiterkunst" (AT) als Koproduktion der Allegro Film (Produzenten: Helmut Grasser, Gabi Stefansich) mit der ARD Degeto (Redaktion: Diane Wurzschmitt) für die ARD und den ORF (Redaktion: Klaus Lintschinger).

Ein Ausstrahlungstermin steht noch nicht fest.