"Frasier"-Serien-Fortsetzung kommt zu Paramount+

Es gab immer wieder Gerüchte und Andeutungen, dass es eine Fortsetzung der amerikanischen Erfolgs-Sitcom "Frasier" mit Kelsey Grammer in der Hauptrolle geben würde. Jetzt hat der Streamingdienst Paramount+ offiziell grünes Licht für den Produktionsstart gegeben. Grammer wird nicht nur seine titelgebende Rolle als Radio-Psychiater Frasier Crane reaktivieren, sondern auch als Executive Producer fungieren.

Laut Deadline sollen es wohl zum Auftakt zehn Episoden werden. Drehbuchautoren sind Chris Harris ("How I Met Your Mother") und Joe Cristalli ("Life in Pieces"). Wieder soll Frasier Crane im Mittelpunkt der Geschichte stehen, allerdings jetzt in einer anderen Stadt als Seattle leben. Um ihn herum soll es neue Seriencharaktere geben. Die alten Serienfiguren werden eher als Gaststars in einzelnen Episoden erwartet. Weitere Executive Producer sind Tom Russo und Jordan McMahon. CBS Studios produziert mit Grammers Grammnet NH Productions.

"Frasier" war ursprünglich einmal ein Spinoff der super-populären Sitcom "Cheers", entwickelte sich über die Jahre von 1993 bis 2004 selbst zu einem der erfolgreichsten US-Formate der Fernsehgeschichte auf NBC, das mit unzähligen Emmys dekoriert wurde. In Deutschland war die Serie immer spätabends auf Sat1 zu sehen und wie auch zum Beispiel "Seinfeld" eher ein Kultformat unter Serienkennern.