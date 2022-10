Einschaltquoten: Erneut Staffelbestwert für "Die Kanzlei"

Die ARD-Anwaltserie Die Kanzlei" schwimmt derzeit auf einer Erfolgswelle. Mit 5,26 Mio. Zuschauern (MA: 19,4 Prozent) war sie nicht nur das meist gesehene Programm des gestrigen Tages, sondern konnte ihren Staffelbestwert aus der Vorwoche noch einmal leicht verbessern. Die Krankenhausserie In aller Freundschaft" kam im Anschluss daran auf 4,42 Mio. Zuschauer (MA: 17 Prozent); ein Minus von rund 250.000 Zuschauern und gut einem halben Prozentpunkt im Vergleich zur Vorwoche. Das ZDF hatte seine größte Reichweite des gestrigen Tages bereits um 19.25 Uhr mit dem Auftakt zur 22. Staffel der Rosenheim-Cops" (4,2 Mio. Zuschauer / MA: 17,2 Prozent) erzielt gehabt. ZDFneo konnte gestern mit dem Krimi Nord Nord Mord: Sievers und der schönste Tag" (2,19 Mio. Zuschauer / MA: 8,2 Prozent) punkten, dessen Erstausstrahlung im ZDF im März 2021 auf fast zehn Mio. Zuschauer gekommen war.

Bei den 14- bis 49-Jährigen kam "Die Kanzlei" auf einen Marktanteil von zehn Prozent und musste sich damit im Rennen um die Primetimekrone in dieser Zielgruppe nur einem weiteren "Zocker-Special" des RTL-Quiz "Wer wird Millionär?" (14,8 Prozent) geschlagen geben; für "In aller Freundschaft" interessierten sich gestern Abend acht Prozent der Zuschauer aus dieser Zielgruppe.

Für das Staffelfinale der ProSieben-Reportagereihe "Jenke.Crime" stand gestern ein 14/49-Marktanteil von 8,4 Prozent zu Buche, die Sat1-Crimeserien Navy CIS" und Navy CIS: L A" kamen auf 8,2 und 6,5 Prozent, die RTLZWEI-Sozialreportage "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" auf 6,4 Prozent.

Die Vox-Show "And Just Like That..." büßte im Vergleich zur Vorwoche leicht ein und kam gestern Abend auf einen Marktanteil von sechs Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.