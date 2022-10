2. Filmtage Oberschwaben eröffnen mit "Alle wollen geliebt werden"

Die Filmtage Oberschwaben läuten nach einem erfolgreichen Start im vergangenen Jahr am 13. Oktober mit Katharina Wolls Alle wollen geliebt werden" ihre zweite Runde ein. An vier Tagen werden aktuelle Lang- und Kurzfilmproduktionen präsentiert, die in Deutschland noch nicht regulär im Kino zu sehen sind oder im Fernsehen ausgestrahlt wurden. Im Anschluss an die Filmvorführungen gibt es Diskussionsrunden mit den eingeladenen Filmschaffenden. Die knapp 50 Veranstaltungen finden im Ravensburger Kinozentrum am Frauentor und erstmals auch im Kulturzentrum Linse in Weingarten statt. Bei der Preisverleihung am 16. Oktober werden die besten Filme in sechs Wettbewerbskategorien prämiert, vergeben wird u.a. der Hans W. Geißendörfer Preis für den besten Spielfilm.

Das gesamte Programm unter www.filmtage-oberschwaben.de.