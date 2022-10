Kinocharts Großbritannien: "Smile" gewinnt enges Rennen um Platz eins

Mit einem Einspiel von umgerechnet 2,114 Mio. Euro hat der Horrorthriller Smile - Siehst Du es auch?" in Großbritannien an seinem Startwochenende Platz eins der Kinocharts übernommen. Platz zwei belegte der Zweitplatzierte der Vorwoche, Don't Worry Darling", der mit 2,1 Mio. Euro nur knapp den Sprung an die Spitze verpasste und insgesamt bei etwas mehr als sieben Mio. Euro steht. Erst auf Platz drei folgt Vorwochenspitzenreiter Ticket ins Paradies" (WE: 1,53 Mio. Euro; gesamt: 5,91 Mio. Euro).

Die Plätze vier und fünf der britischen Kinocharts belegten mit der Romanverfilmung Mrs Harris und ein Kleid von Dior" (917.000 Euro) und Ponniyin Selvan: Part One" (847.000 Euro) zwei weitere Neustarts; für das indische Actiondrama standen in Irland 62.000 Euro zu Buche, was Platz 15 in den UK-Kinocharts bedeutete.

DIE WEITEREN NEUSTARTS IN DER TOP 25 DER BRITISCHEN KINOCHARTS

Der indische Actioner "Vikram Vedha" belegte bei seinem Start in Großbritannien mit einem Einspiel von 155.000 Euro Platz zwölf. Auf den Plätzen 20 und 21 landete an ihrem Startwochenende der Mysterythriller Flux Gourmet" (24.300 Euro) und der Animationsfilm Inu-oh" (23.700 Euro). Der indische Thriller Naane Varuven" startete mit 22.500 Euro Einspiel auf Platz 23 der britischen Kinocharts.

Die Top 15 der britischen Kinocharts