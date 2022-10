Foto des Tages: Am Set von "WOW! - Nachricht aus dem All"

Produktion

Derzeit laufen in Bayern, NRW und Berlin die Dreharbeiten zu einem neuen Kinoabenteuer der Münchener SamFilm unter der Regie von Felix Binder (links im Bild), nach einem Drehbuch von Marc Meyer. Gestern begrüßten die Produzent*innen Andreas-Ulmke-Smeaton (4.v.l.), Ewa Karlström (3.v.l.) sowie Bernd Schiller (2. v.l.) die FFF-Förderreferentin Judith Erber (Mitte) am Set. Das Foto, das auf dem Flughafengelände Oberpfaffenhofen entstanden ist, zeigt neben den jungen Hauptdarsteller*innen Ava-Elizabeth Awe und Felix Nölle außerdem vom erwachsenen Cast (v.l.n.r.) Alwara Höfels, Daniel Christensen, Anatole Taubman, Ben Braun, Murali Perumal, Lavinia Wilson und Ludwig Trepte (rechts im Bild). "WOW! - Nachricht aus dem All" (AT) kommt 2023 im Verleih der Constantin Film ins Kino. Foto: SamFilm/Constantin Film,/Marc Reimann (PR-Veröffentlichung)