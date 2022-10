DafF-Nominierungen 2022 bekannt gegeben

In 21 Kategorien hat am Dienstag die Deutsche Akademie für Fernsehen die Nominierten bekannt gegeben. Die unabhängige Branchenehrung wird am 3. Dezember in Berlin verliehen. Mehr als 100 prominente, aber auch bisher unbekannte Film- und Fernsehschaffende sind Anwärterinnen und Anwärter für die Auszeichnungen. Rund 800 Mitglieder der Akademie stimmen ab. Hier sind alle Nominierte:

1. BILDGESTALTUNG:

- Kolja Brandt & Jann Doeppert ' Blackout ' Joyn ' W&B Television GmbH '

- Julian Hohndorf & Jan Prahl ' Legal Affairs ' ARD ' Ufa Fiction '

- Marcus Kanter ' Schneller als die Angst ' ARD, MDR ' Rowboat Film- und Fernsehproduktion

2. CASTING:

- Nina Haun ' Eldorado KadeWe - Jetzt ist unsere Zeit ' ARD ' MOOVIE GmbH ein Unternehmen der Constantin Film AG'

- Susanne Ritter ' King of Stonks ' Netflix ' btf GmbH - bildundtonfabrik '

- Iris Baumüller & Sven Harjes ' Weil wir Champions sind ' RTL+, TVNOW' Constantin Television

3. DOKUMENTARFILM:

- Stefan Eberlein ' Der Fall el Masri ' Arte, ZDF ' Leykauf Film GmbH & Co. KG Dokumentarfilmproduktion '

- Volker Heise ' Gladbeck - Das Geiseldrama ' Netflix ' Film Five GmbH '

- Katharina Schiele & Lucas Stratmann ' Kevin Kühnert und die SPD ' NDR' NDR-Fernsehen, NDR DOKCENTER '

4. DREHBUCH:

- Julia von Heinz & John Quester & Sabine Steyer-Violet & Oskar Sulowski ' Eldorado KadeWe - Jetzt ist unsere Zeit ' ARD ' MOOVIE GmbH ein Unternehmen der Constantin Film AG '

- Berit Walch ' Friedmanns Vier ' RTL+, TV Now ' Redseven Entertainment '

- Laila Stieler ' Tina mobil ' ARD, RBB ' X Filme '

5. FERNSEH-JOURNALISMUS:

- William Dubas & János Kerszti ' Heimreise in den Krieg ' ARD ' Bremedia Produktion GmbH '

- Felix Moeller ' Jud Süß 2.0 ' RBB, ORF, Arte ' Blueprint Film GmbH '

- Thilo Mischke & Anja Buwert ' ProSieben Spezial - Das Erbe des Dschihad ' Pro7 ' pqpp2 GmbH

6. FERNSEHUNTERHALTUNG:

- Mai Thi Nguyen-Kim & Patrick Stenzel & Max Bierhals & Antje Heidböhmer & Jana Fischer ' Maithink X - Die Show ' ZDF neo ' btf GmbH - bildundtonfabrik

- Ayan Yuruk & Avi Jakobs & Aljosha Muttardi & Jan-Henrik Scheper-Stuke & Leni Bolt ' Queer Eye Germany ' Netflix ' ITV Studios Germany '

- Anke Engelke & Joko Winterscheidt & Thomas Schmitt & Julia Mehnert & Katharina Karg ' Wer stiehlt mir die Show ' ProSieben ' Florida Entertainment GmbH

7. FILMSCHNITT:

- Claudia Nagel ' Colonia Dignidad. Eine deutsche Sekte in Chile ' Netflix, WDR, SWR, Arte, Canal 13 ' LOOKS Film & TV Produktionen GmbH

- Janine Dauterich ' Gladbeck - Das Geiseldrama ' Netflix ' Film Five GmbH '

- Karin Hartusch ' Im Netz der Camorra ' ZDF, Servus TV ' Good friends Filmproduktion GmbH '

8. KOSTÜMBILD:

- Kaya Kürten ' Oh Hell ' MagentaTV ' Good friends Filmproduktion GmbH

- Ingken Benesch ' The Billion Dollar Code ' Netflix ' Kundschafter Filmproduktion GmbH '

9. MASKENBILD:

- Grit Kosse & Uta Spikerman ' Honecker und der Pastor ' Arte, ZDF ' Radio Doria Film GmbH

- Jeanette Latzelsberger & Elke Lebende & Lotte Hellweg ' ZERV - Zeit der Abrechnung ' ARD, MDR ' Gabriela Sperl Produktion für W&B Television GmbH '

- Ivana Nemcová ' Zwerg Nase ' ZDF ' Provobis Film GmbH '

10. MUSIK:

- Jessica de Rooij ' Die Welt steht still ' ZDF ' Network Movie Film- und Fernsehproduktion GmbH '

- Christian Biegai & Kerim König ' Tatort: Propheteus ' ARD ' Bavaria Fiction GmbH '

- Dürbeck & Dohmen ' ZERV - Zeit der Abrechnung ' ARD, MDR ' Gabriela Sperl

Produktion für W&B Television GmbH '

11. PRODUZENT:IN:

- Carsten Kelber & Christian Ulmen ' Die Discounter ' Amazon Prime Video ' Pyjama Pictures GmbH '

- Laura Mihajlovic & Quirin Berg & Max Wiedemann ' Die Ibiza Affäre ' SKY ' W&B Television GmbH '

- Gabriela Sperl & Quirin Berg & Max Wiedemann & Miriam Klein ' ZERV - Zeit der Abrechnung ' ARD, MDR ' Gabriela Sperl Produktion für W&B Television GmbH '

12. REDAKTION/PRODUCING/DRAMATURGIE:

- Nico Grein & Nadine Lewerenz ' Das weiße Schweigen ' RTL+, TV Now ' LETTERBOX FILMPRODUKTION GMBH '

- Sandra Naumann & Daniel Remsperger & Frank Schmuck & Nicole Richter' Deutschland 9/11 ' ARD ' DOKfilm Fernsehproduktion '

- Birgit Rasch & Andreas Fauser & Dagmar Mielke & Rolf Bergmann & Nicole Ripperda & Beate Schlanstein ' Selenskyj - Ein Präsident im Krieg ' RBB, WDR, Arte ' LOOKS Film & TV Produktionen GmbH '

13. REGIE:

- Hans Steinbichler & Dennis Gansel ' Das Boot, Staffel 3 ' Sky ' Bavaria Fiction GmbH '

- Emil Belton & Oskar Belton & Bruno Alexander ' Die Discounter ' Amazon Prime Video ' Pyjama Pictures GmbH '

- Anne Zohra Berrached ' Tatort - Das kalte Haus ' ARD ' MadeFor Film GmbH '

14. SCHAUSPIELER - HAUPTROLLE:

- Sebastian Koch ' Euer Ehren ' ARD, Degeto, ORF ' Mona Film Produktion, SquareOne Productions '

- Thomas Schubert ' King of Stonks ' Netflix ' btf GmbH - bildundtonfabrik '

- Fabian Hinrichs ' ZERV - Zeit der Abrechnung ' ARD, MDR ' Gabriela Sperl Produktion für W&B Television GmbH '

15. SCHAUSPIELER - NEBENROLLE:

- Ulrich Noethen ' Die Wespe ' SKY ' Gaumont GmbH '

- Harald Windisch ' Im Netz der Camorra ' ZDF ' Good friends Filmproduktion GmbH '

- Christoph Franken ' Nord bei Nordwest - Der Andy von nebenan ' ZDF ' Aspekt Telefilm, NDR '

16. SCHAUPIELERIN - HAUPTROLLE:

- Lea Drinda ' Becoming Charlie ' ZDFneo ' MAPP media GmbH, U5 Filmproduktion GmbH & Co.KG '

- Lavinia Wilson ' Legal Affairs 'ARD ' Ufa Fiction '

- Nadja Uhl ' ZERV - Zeit der Abrechnung ' ARD, MDR ' Gabriela Sperl Produktion für W&B Television GmbH '

17. SCHAUSPIELERIN - NEBENROLLE:

- Eleonore Weisgerber ' Auf dem Grund ' ARD' Hager Moss Film GmbH '

- Tanja Schleiff ' Ella Schön ' ZDF ' Dreamtool Entertainment GmbH '

- Nagmeh Alaei ' Ich Dich auch ' ZDFneo ' Tower Productions GmbH, ALL3MEDIA Deutschland GmbH '

18. STUNT:

- Marc Sieger ' Blackout ' Joyn' W&B Television GmbH '

- Marcel Stefanski & Nikolai Mohr & Cecilia Diesch ' One night off ' Amazon Prime Video ' RatPack Filmproduktion '

- Gerd Grzesczak & Simon Grzesczak & Dennis Grzesczak & Tomas Ereminas ' Sisi ' RTL+, TV Now, ORF' Storyhouse Production '

19. SZENENBILD:

- Christian Schäfer ' Blackout ' Joyn ' W&B Television GmbH '

- Bettina Schmidt ' Die Wespe' SKY ' Gaumont GmbH '

- Knut Loewe ' ZERV - Zeit der Abrechnung ' ARD, MDR ' Gabriela Sperl Produktion für W&B Television GmbH '

20. TONGESTALTUNG:

- Ed Cantú & Dominik Leube & Manuel Vogt & Philipp Bitter & Jörg Elsner' Almost fly ' Sky' W&B Television GmbH '

- Frank Heidbrink & Ronny Stolper & Erik Vogel ' Honecker und der Pastor ' Arte, ZDF ' Radio Doria Film GmbH '

- Thomas Szabolcs & Kirsten Kunhardt & Clemens Grulich ' Im Netz der Camorra ' ZDF ' Good friends Filmproduktion GmbH '

21. VFX/ANIMATION:

- Jasmin Hasel & Falk Büttner & Markus Strehl & Andreas Tröger ' Blackout ' Joyn ' W&B Television GmbH '

- Rolf Muetze & Christian Laskawi & Johanna Bischopink & Scherin Rajakumaran & Timo Stampa ' Der Rebell - Von Leimen nach Wimbledon ' RTL ' Zeitsprung Pictures GmbH

- Tobias Lohf & Yannik Heß ' Die Wespe' SKY ' Gaumont GmbH '