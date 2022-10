Aljoscha Stadelmann ermittelt zum achten Mal als Dorfsheriff Frank Koops

Aktuell finden die Dreharbeiten zum achten Film der ARD-Degeto-Krimireihe "Harter Brocken" mit Aljoscha Stadelmann in der Hauptrolle statt.

Noch bis 21. Oktober inszeniert Markus Sehr nach einem Drehbuch, das er zusammen mit Mika Kallwass geschrieben hat, den achten Film aus der ARD-Degeto-Krimireihe "Harter Brocken" mit dem Arbeitstitel "Der Goldrausch".

Die Ermittlungen in seinem aktuellen Fall führen den von Aljoscha Stadelmann gespielten Dorfsheriff Frank Koops diesmal zurück in die Wendezeit.

Kurz, nachdem Frank Koops einen Streit zwischen den Nachbarn Ernst (Hans Klima) und Rudi (Thomas Dehler) geschlichtet hat, wird Rudi schwer verletzt, Ernst tot aufgefunden - beide nach Stasi-Methoden gefoltert. Das Seltsame: keiner der beiden hat einen Bezug zur ehemaligen DDR. Auch Ernsts Familie, die Goldschmiedin Kim (Anna Bachmann), ihre Mutter Nicole (Judith Engel) sowie deren neuer Mann Detlef (Jörg Witte), steht vor einem Rätsel. Oder vielleicht wissen sie ja doch mehr, denn Frank Koops findet heraus, dass Kims seit 19 Jahren verschwundener Vater in den letzten Tagen der DDR unter dem falschen Namen Timo Warnau (Niklas Huda) am Verschwinden eines LKW voller Gold beteiligt war, hinter dem noch heute einige Jäger her sind.

In weiteren Rollen stehen u.a. Moritz Führmann, Anna Fischer, Lina Wendel, Hans Klima und Christian Grashof vor der Kamera von Paul Pieck.

Produziert wird "Harter Brocken: Der Goldrausch" (AT) von Odeon Fiction (Produzent: Lynn Schmitz, Producerin: Lucy Malou Schaaf) im Auftrag der ARD Degeto (Redaktion: Diane Wurzschmitt).