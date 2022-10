"Dahoam is Dahoam": Wohlfühl-Format mit wachsender Internet-Gemeinde

Am morgigen 8. Oktober feiert die Daily Soap "Dahoam is Dahoam" genau runde 15 Jahre. Die verantwortliche BR-Redakteurin Daniela Boehm spricht im B:F-Interview über Erfolgsgeheimnisse, Sparzwänge, Corona und die wachsende Bedeutung der Mediathek.

Sie sind bei der Daily Soap "Dahoam is Dahoam" von Anfang mit in der BR-Redaktion dabei. Was ist das Erfolgsgeheimnis der vergangenen 15 Jahre?

DANIELA BOEHM: Ich glaube, dass es unsere Mischung an Geschichten ist. Der Unique Selling Point ist, dass wir in jeder Folge drei Farben haben: Wir haben etwas Humoriges, etwas Familiäres/Traditionelles und immer auch ernsthafte Themen. Da scheuen wir uns auch nicht, an schwerere Themen zu gehen wie zum Beispiel Erkrankungen oder sozialkritische Geschichten. Unsere Mischung ist relativ ausgeglichen. Im Schnitt haben wir pro Folge zwischen 16 und 18 Szenen, die wirklich durch drei geteilt sind und eine gleiche Gewichtung haben. Meistens hat nur der intensivste Erzählstrang einen Cliffhanger. Bei uns ist für jeden etwas dabei und deshalb schauen uns die Menschen meiner Meinung nach gerne.

Gab es für dieses dreigeteilte Erzählkonzept ein Vorbild oder hat sich das in der Produktion ergeben?

DANIELA BOEHM: Das ist in der Produktion entstanden und hat sich auch von Jahr zu Jahr immer stärker herauskristallisiert. Ganz am Anfang war das noch gar nicht so vertreten. Wir spielten zwar immer ein bisschen mit Humor, aber zuerst mehr in den Dialogen und nicht in der Art und Weise, wie wir an die Geschichten herangingen. Es gab auch Jahre, wo man das Ausarbeiten der drei Farben etwas aus den Augen verloren hat und dann wieder dahin zurückgekehrt ist. Das Tolle an einer Daily und ein Vorteil gegenüber anderen Formaten ist, dass man Erzählweisen immer wieder anpassen kann. Das kann kein Spielfilm. Wenn der abgedreht ist, ist er fertig. Wir dagegen können - zumindest mit einem Vorlauf von drei bis vier Monaten - immer auch reagieren. Wir stellen natürlich nicht das Konzept um, aber wir können auf aktuelle Entwicklungen und Reaktionen eingehen. Man muss immer im Wandel bleiben. Das versuchen wir jedenfalls stark bei "Dahoam is Dahoam". Wir hören unseren Zuschauerinnen und Zuschauern gut zu, wenn sie sich beispielsweise auf Facebook äußern und etwa sagen, dass wir ihnen inhaltlich zu düster oder zu "langweilig" geworden sind. Das hat dann auch viel damit zu tun, wie die Welt gerade draußen ist. Die Zuschauer spiegeln uns ihre Welt und wir spiegeln dann diese Welt bei uns. Das gehört zu den schönsten Dingen: auf das Publikum reagieren zu dürfen. Das tun wir oft, weil wir Wünsche, wenn es möglich ist, gerne umsetzen.

Haben Sie auch die Pandemie thematisch in die Serie geholt oder absichtlich draußen gelassen?

DANIELA BOEHM: Auch wenn wir immer betonen, wie nahe wir ansonsten durch unsere vielen Recherchen an der Realität sind: In diesem Fall haben wir uns dagegen entschieden, die Pandemie bei uns vorkommen zu lassen. Weil es ein wichtiger Punkt für das Publikum ist, eine halbe Stunde Unterhaltung zu haben und nicht unbedingt die geschätzten Schauspieler mit Masken sehen zu wollen. Nach dieser Entscheidung gab es auch kritische Stimmen. Die gibt es immer, und das gehört unbedingt dazu. Wir sind dennoch froh, dass wir es nicht gemacht haben. Meines Wissens hat auch keine andere Daily Corona in die Handlung aufgenommen. Eine ganz praktische Frage bei dieser Entscheidung war auch: Sind wir dann in fünf Jahren noch zu wiederholen? Denn grundsätzlich ist "Dahoam is Dahoam" zeitlos, man kann die Episoden wunderbar auch ein paar Jahre später schauen. Zum Beispiel wiederholen wir im November noch einmal die achte Staffel in der Mediathek.

Ein anderes USP der Daily ist der bayerische Dialekt. Warum ist Bayern eigentlich das einzige Bundesland, das eine eigene Daily Soap hat?

DANIELA BOEHM: Ich selbst war an der Entscheidung damals, als es mit "Dahoam is Dahoam" losging, nicht beteiligt. Ich kam als Redakteurin aus Wien, wo ich für den ORF gearbeitet hatte. Das war im Wesentlichen die Entscheidung des damaligen BR-Fernsehdirektors Gerhard Fuchs mit der damaligen Programmbereichsleiterin Bettina Reitz. Vielleicht haben sie einfach den Zeitgeist getroffen. Auch wenn es am Anfang diverse Unkenrufe gab, wurde es eine Erfolgsgeschichte. Als gebürtige Norddeutsche weiß ich allerdings, dass der bairische Dialekt zu den beliebtesten in Deutschland gehört. Wir wissen auch, dass Serien wie "Watzmann ermittelt" und "Die Rosenheim-Cops" wunderbar laufen. Als ich das Konzept damals vorgelegt bekam, dachte ich: Das ist ein Format zum Wohlfühlen und eine Vorabendserie für die ganze Familie ist. Mir gefiel, dass kein Mord und Totschlag im Mittelpunkt steht.

Die ARD-Programmdirektorin Christine Strobl hat die Telenovelas "Rote Rosen" und "Sturm der Liebe" auf den Prüfstand gestellt. Ist "Dahoam is Dahoam" krisensicherer aufgestellt oder müssen Sie auch sparen?

DANIELA BOEHM: Die bekannten Sparzwänge des öffentlich-rechtlichen Rundfunks machen natürlich auch vor dem BR nicht Halt. Ich kann zu "Dahoam is Dahoam" nur sagen, dass über die Verlängerung unseres Produktionsvertrags alle zwölf bis 18 Monate neu entschieden wird. Genauso oft steht "DiD" auf dem Prüfstand und wir fragen uns, wie wir uns erfolgreich für die Zukunft aufstellen können. Es hilft zum Beispiel längst nicht mehr, nur das lineare Publikum zu erreichen. Jüngere Menschen erreicht man heute vor allem über die Mediathek und mit begleitenden Digitalangeboten. Es hat viel Energie und Teamarbeit mit der Online-Abteilung gekostet, uns dort gut aufzustellen.

Wobei gerade die kommunizierte Zahl von mehr als 20 Millionen Mediatheken-Abrufe für das gesamte Angebot im ersten Halbjahr für eine regional ausgerichtete tägliche Serie eine klare Sprache spricht.

DANIELA BOEHM: Das freut uns ganz besonders, zumal in diese Zahl nicht nur Menschen aus Bayern, sondern auch ganz viele aus den anderen Bundesländern mit reinspielen, die sich bei uns ihren fiktionalen Urlaub holen. Es gibt Überschneidungen zwischen dem TV- und dem Streaming-Publikum, online werden aber zusätzlich auch nochmal andere Zielgruppen in jüngeren Segmenten erreicht. Wobei es uns, das möchte ich noch einmal betonen, im Kern vor allem um die Familien geht.

Dem Jugendwahn ist "Dahoam is Dahoam" offenbar mit hippen TikTokern oder Instagram-Influencern also noch nicht verfallen.

DANIELA BOEHM: Da können unsere Zuschauerinnen und Zuschauer ganz beruhigt sein. Was wir haben, sind immer mal wieder Gastauftritte von Persönlichkeiten, die zwar auch auf Instagram oder TikTok unterwegs sind, aber eben nicht in das typische Influencer-Bild passen - zum Beispiel der bayerische Kabarettist Martin Frank. Unsere Serien-Uroma Ursula "Uri" Erber ist mit ihren Vlogs ziemlich bekannt im Internet, und auch Handys und Apps kommen in unserer Serie natürlich vor. Aber unsere Geschichten verkrampft über die elektronischen Medien zu erzählen - das wollen wir nicht. Wie gesagt: Als Gast kann ich mir "Internet-Persönlichkeiten" schon vorstellen. Ich sehe sie aber eher nicht im Hauptcast. Das heißt wohlgemerkt nicht, dass wir rückwärtsgewandt wären. Unser Team und unseren Autorinnen und Autoren versuchen nur nicht, unbedingt hip sein zu wollen. Dass ältere Figuren sich Angebote über das Internet einholen oder auch schon mal eine Dating-App ausprobieren, gibt es dagegen schon bei uns.

"Dahoam is Dahoam" feiert mit Gaststars in der jetzigen Jubiläumswoche nun runde 15 Jahre. Auf welche Feierlichkeit freuen Sie sich dabei am meisten?

DANIELA BOEHM: Ich finde, unsere Jubiläumsfolgen sind sehr schön geworden, weil ein Drehteam nach Italien gereist ist. Für Team und Cast war das was Besonderes, weil sie doch stark ans Seriendorf Lansing beziehungsweise unser Drehgelände in Dachau gebunden sind. Ich hoffe, dass die Zuschauer die Folgen ähnlich genießen und dadurch im Oktober das Urlaubs-Feeling noch etwas verlängert bekommen. Ich würde mich auch freuen, wenn es keine neue heftige Corona-Welle gibt und die Menschen am 8. Oktober unbeschwert zum Familientag auf unser Drehgelände kommen und die Produktion und den Cast auf der Showbühne erleben könnten. Es soll nicht kitschig klingen, aber das ist dann immer eine ganz besondere, familiäre Stimmung. Jedes Alter ist vertreten. Ich jedenfalls liebe diesen Besuchertag und die Menschen zu sehen, die an diesem Tag bei uns einfach glücklich sind.

Seit Anbeginn arbeitet "Dahoam is Dahoam" mit Constantin Television zusammen. Wie hat sich das Verhältnis entwickelt?

DANIELA BOEHM: Es war von Anfang an eine gute Zusammenarbeit. Vor rund zwei Jahren haben wir uns vom BR von der Produktionsseite zurückgezogen und diese ganz der Constantin/Dahoam TV überlassen. Das ist ein sehr vertrauensvolles Miteinander. Die Produktion hatte besonders viel Arbeit in Corona-Zeiten. Das war für alle anstrengend. Und es hat sich bewährt, zusammenzuhalten.

Das Format wird von Jahr zu Jahr wieder beauftragt. Haben Sie als Redaktionsleiterin für die Zukunft besondere Pläne, was Sie auf jeden Fall noch erzählen wollen?

DANIELA BOEHM: Wir halten die Augen offen, was sich da draußen tut und was sich die Menschen von uns erwarten. Wir haben alle Möglichkeiten, dass wir gewisse Tendenzen aufnehmen können. Es ist zum Beispiel nicht schön, in Zeiten von dunklen Nachrichten, Krieg, Corona, Ängsten und Nöten auch noch eine sehr schlimme Schicksalsgeschichte zu erzählen. Aber manchmal geht es nicht anders, weil wir sie schon geplant haben. Aber dann muss man gucken, wie man solche Geschichten erzählt. Muss man sie todtraurig erzählen oder gibt es auch einen Hoffnungsschimmer? In Lansing sollte es wenigstens ein positives Ende nehmen. Und wenn es kein positives Ende nimmt, sollte es mich als Zuschauern zumindest ein bisschen erleichtern. Alles Negative hat auch etwas Gutes, was dann von den Autoren herausgearbeitet werden muss. Das sehe ich als unsere Aufgabe: das Publikum abzuholen und es auch in schwierigen Zeiten nicht verzweifeln zu lassen.

Redaktionell waren Sie auch zuständig für die herausragend gute Event-Serie "Oktoberfest 1900". So etwas kann der BR natürlich nicht jedes Jahr mit Partnern stemmen. Aber planen Sie dahingehend schon ein nächstes Projekt?

DANIELA BOEHM: Ich persönlich finde es wahnsinnig toll, dass die ARD mit ihren Rundfunkanstalten gemeinsam solche Serien macht - die dann zum Beispiel eben als Besonderheit einen regionalen Bezug haben. Gerade auch wenn man das im Vergleich zu Streamingdiensten sieht, haben wir gezeigt, dass wir das können. Es ist einfach fantastisch mit einem Head-Autoren wie Ronny Schalk, der Produktionsfirma Zeitsprung Pictures und Partnern wie der Degeto, WDR und MDR solch ein Format redaktionell auf die Beine zu stellen. Wir hatten darauf gehofft, aber dann doch nicht mit diesem riesigen Erfolg gerechnet, den es vor allem in der ARD-Mediathek gab. Ich freue mich, dass ich heute noch darauf angesprochen werde, und die Leute fragen, wann es denn weitergeht. Aber es braucht natürlich wieder Partner, um solch eine Serie gestemmt zu bekommen. Ich hoffe jedenfalls, dass es eine zweite Staffel und grundsätzlich weitere solche Highlight-Serien geben wird.

Das Interview führte Michael Müller