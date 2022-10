Apple bringt Will Smiths "Emancipation" doch schon 2022 an den Start

Angesichts der Oscar-Ohrfeige von Will Smith war der Apple Original Film "Emancipation" mit ihm in der Hauptrolle auf 2023 verschoben worden. Das von Antoine Fuqua inszenierte und produzierte Werk über einen Mann, der seiner Unterjochung als Sklave im Louisiana des 19. Jahrhunderts entfliehen kann, bekommt jetzt aber doch schon am 9. Dezember einen weltweiten Start auf Apple TV+. Zusätzlich gibt es am 2. Dezember auch einen Kinostart, um den Film für das Oscar-Rennen zu qualifizieren.

Das gaben die Macher bei einem Vorab-Screening gemeinsam mit der NAACP bei der Congressional Black Caucus Foundation's 51st Annual Legislative Conference in Washington, D.C., bekannt. Gleichzeitig wurde der Trailer des Films veröffentlicht.

Nach Will Smiths Ohrfeige gegen den Oscar-Host Chris Rock im Frühjahr gab es mehrere Entschuldigungsanläufe des Schauspielers, der für "King Richard" den Goldjungen erhielt. Apple gewann in diesem Jahr als erster Streamer mit "Coda" den Oscar für den besten Film.