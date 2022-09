VoD-Charts: Fünf von acht

Am 30. September startete die sechste von acht Folgen der aktuellen Überflieger-Serie "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht". Doch auch mit "nur" fünf verfügbaren Episoden im Betrachtungszeitraum 23. bis 29. September gelang der Fantasy-Serie mühelos den ersten Platz der VoD-Charts zu belegen. Mit einer Bruttoreichweite von 5,97 Mio. bleibt der Prime-Titel weiterhin vor "The Big Bang Theory" mit 4,73 Mio. Abrufen. Konstant beliebt bleibt ebenso "Better Call Saul" mit 4,66 Mio. Views. Der aktuelle Netflix-Hit "Dahmer" schafft den Einstieg in die Top-10.

1. Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht 5,97 Mio.

2. The Big Bang Theory 4,73 Mio.

3. Better Call Saul 4,66 Mio.

4. Modern Family 3,63 Mio.

5. Manifest 3,28 Mio.

6. Der Denver Clan 3,17 Mio.

7. The Walking Dead 2,68 Mio.

8. Stranger Things 2,57 Mio.

9. Dahmer 2,39 Mio.

10 .Suits 2,11 Mio.

Quelle: VOD.Ratings.com