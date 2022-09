Cineworld-Ausblick für kommende Jahre getrübt

Auch wenn US-Medien damit aufmachen - aber es ist durchaus nicht ganz klar, auf welchen Einschätzungszeitpunkt sich Cineworld-CEO Mooky Greidinger bezieht, wenn er von Erwartungen spricht, die sich im dritten Quartal dieses Jahres nicht erfüllt hätten. Denn diverse andere große Ketten hatten schon vor geraumer Zeit davor gewarnt, dass die evidente Content-Lücke zu einer Durststrecke bis ins vierte Quartal hinein führen würde - tatsächlich ließ der kanadische Marktführer Cineplex (der nun eine Übernahme der Cineworld-Tochter Regal anpeilen soll) unlängst wissen, zumindest die entsprechend eingeschränkten Erwartungen seien im dritten Quartal übertroffen worden.

Wie dem auch sei: Auch der Blick auf die Jahre 2023 und 2024 fällt bei Cineworld nun etwas weniger optimistisch aus, als noch im März dieses Jahres. Damals war man davon ausgegangen, dass sich die Besuchszahlen im Lauf des Jahres 2023 wieder bis auf fünf Prozent an das Niveau aus 2019 annähern würden, um 2024 dieses dann wieder komplett zu erreichen. Nun stellt man schlicht fest, dass die Zahlen sowohl in 2023 wie auch in 2024 der Erwartung nach unter den Vor-Pandemie-Werten bleiben würden. Als Gründe für diese neue Einschätzung führt man an, dass sich die Zahlen 2022 langsamer als erhofft erholt hätten und dass externe Einschätzungen auf eine verringerte Zahl an Kinostarts in 2023 und 2024 hinwiesen.

Unterdessen konnte das Unternehmen seine Umsätze gegenüber dem ersten Halbjahr 2021 (das allerdings auch nur bedingt als Vergleichsbasis taugt, da es von längeren Kinoschließungen geprägt war) von knapp 293 Mio. Dollar auf rund 1,52 Mrd. steigern, die Zahl der Besuche hatte von 14,1 auf 82,8 Mio. zugelegt. Aussagekräftiger ist eine andere Zahl: Denn Cineworld konnte im ersten Halbjahr wieder operative Erträge von 57,3 Mio. Dollar erzielen; der Nettoverlust vor Steuern verringerte sich von 576,4 auf 364,9 Mio. Dollar.

Cineworld hofft derzeit, die Restrukturierung nach Kapitel 11 des US-Insolvenzrechts im ersten Quartal 2023 abschließen zu können.