Yorgos Lanthimos' setzt Emma Stone erneut ins Szene

Nach seinem letzten Film "The Favourite" wird Emma Stone auch in Yorgos Lanthimos' nächstem Film "And" eine Rolle übernehmen - neben weiteren namhaften Castmitgliedern.

Yorgos Lanthimos hat das Nachfolgeprojekt zu "The Favourite - Intrigen und Irrsinn", für den er 2019 mit dem Europäischen Filmpreis ausgezeichnet worden war, gefunden. Wie Deadline berichtet, hat Searchlight Pictures jetzt grünes Licht für "And" gegeben, zu dem Lanthimos zusammen mit Efthimis Filippou auch das Drehbuch geschrieben hat.

Während über die Handlung des Films nichts bekannt ist, steht bereits fest, dass Lanthimos - wie schon in "The Favourite" - erneut Emma Stone in Szene setzen wird. Zum Cast von "And" zählen außerdem u.a. Jesse Plemons, Willem Dafoe und Margaret Qualley.

Produziert wird "And" von Lanthimos, Kasia Malipan Ed Guiney und Andrew Lowe (Element Pictures), als Executive Producer sind Ollie Madsen und Daniel Battsek (Film4) an Bord. Die Dreharbeiten sollen bereits im Oktober in New Orleans beginnen.

"Das ist unser fünfter Film mit Yorgos und wir hocherfreut, erneut mit Searchlight und Film4 an diesem brillanten Drehbuch von Yorgos und Efthmis zusammenzuarbeiten. Yorgos hat einen unglaublichen Cast und Crew versammelt und wir können es gar nicht erwarten, anzufangen", betonen die Produzenten Ed Guiney und Andrew Lowe.