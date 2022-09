Ruben Fleischer inszeniert "Now You See Me 3"

Ruben Fleischer wird für Lionsgate Now You See Me 3" inszenieren. Das Drehbuch zum dritten Teil der Geschichte rund um eine Gruppe von Illusionisten, die während ihrer Shows auf Raubzüge gehen, hat das Studio aktuell Seth Grahame-Smith engagiert.

Die ersten beiden Teile, in denen u.a. Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher, Dave Franco und Morgan Freeman vor der Kamera gestanden hatten, hatten zusammen knapp 800.000 Besucher in die deutschen Kinos gelockt und weltweit rund 686 Mio. Dollar eingespielt.

Über sein neues Projekt sagt Ruben Fleischer: "Es gibt drei Dinge, die ich absolut liebe...Jesse Eisenberg, Woody Harrelson und Magie. Die Chance zu haben, mit diesen beiden talentierten Schauspielern und dem Rest des unglaublichen Casts der 'Now You See Me'-Filme zusammenzuarbeiten, macht für mich einen Traum wahr. Ich bin schon mein Leben lang ein Fan von Heist-Movies - ich liebe es, in Verwicklungen und Mysterien, bei denen nichts so ist, wie es scheint, hineingezogen zu werden. Und das ist noch viel mehr so, wenn die Diebe Magier sind - die Möglichkeiten sind endlos."

Als Produzenten fungieren Bobby Cohen und Alex Kurtzman

Ein Zeitplan für "Now You See Me 3" ist nicht bekannt.

Venom"-Regisseur Ruben Fleischer hatte zuletzt die Videogame-Adaption Uncharted" inszeniert gehabt.