Das 30. Filmfest Hamburg ist eröffnet

Engagiert, solidarisch, politisch. Drei Adjektive, die immer schon gut zum Filmfest Hamburg gepasst haben. Und es zweifellos unverändert tun. Daran ließ bei der Eröffnung der 30. Ausgabe des Festivals unter der souveränen Leitung von Albert Wiederspiel gleich die erste Einblendung auf den Leinwänden der Kinos 1 und 2 des Cinemaxx am Dammtor kein Zweifel. Da sah man die Porträts von Jafar Panahi, Mohammad Rasoulof, Mostafa Al-Ahmad und Çi?dem Mater - drei Regisseure aus Iran und eine Produzentin aus der Türkei, vier Filmemacher, die von den Behörden ihrer Heimatländer für ihre künstlerischen Aktivitäten verfolgt und mit teils absurden Gefängnisstrafen belegt wurden. Ihnen galten auch die ersten Worte des Festivalleiters, der dem Publikum im bis auf den letzten Platz belegten Premierensaal versicherte, dass man alles tun werde, den Kontakt zu diesen Künstlern nicht abreißen zu lassen.

Entsprechend gab es in den Eröffnungsreden Wiederspiels und des Ersten Bürgermeisters Peter Tschentscher kein Wort mehr zu Corona, dafür aber viel Engagiertes und Empathisches zur aktuellen Weltlage: Neben den verfolgten Filmemachern war einer der Schwerpunkte in Wiederspiels Rede natürlich auch die Situation in der Ukraine, die seit nunmehr einem halben Jahr vom Angriffskrieg Russlands erschüttert wird. Er hieß ukrainische Filmemacher und die Macher des Kyiv Molodist International Film Festival willkommen, die den für sie nicht ganz einfachen Weg nach Hamburg auf sich genommen hatten. In einem besonderen Akt der Solidarität wird das Festival aus Kiew seinen nationalen Wettbewerb im Rahmen des Filmfest Hamburg stattfinden lassen können. Aber auch für die Menschen in Russland, die nicht in den Krieg verwickelt werden wollen, fand Wiederspiel passende Worte: "Alle, die nicht Täter sein wollen, verdienen unsere Respekt." Und auch Bürgermeister Tschentscher unterstrich mit Nachdruck, wie wichtig die Freiheit der Kunst gerade in schwierigen Zeiten sei, bevor er das 30. Filmfest Hamburg offiziell für eröffnet erklärte.

Für die passende musikalische Begleitung sorgte der amerikanische Musiker und Schauspieler Daniel Kahn, der seit 2005 in Deutschland und seit 2021 in Hamburg lebt: Seine passionierten Lieder für Freiheit und gegen Krieg kamen bestens an beim Hamburger Publikum. In Anschluss an die Eröffnungsveranstaltung fand die Weltpremiere von Hans-Christian Schmids Wir sind dann wohl die Angehörigen" statt: Der eindringliche Film wurde mit lautem, anhaltendem Applaus gefeiert. Für die erste reguläre Eröffnungsparty seit 2019 ging es dann ins Grand Elysees Hotel, wo bis in die Morgenstunden gefeiert wurde.